Marchas en CDMX hoy 12 de octubre: Manifestaciones en el Ángel de la Independencia

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este jueves 12 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Cabe recordar que desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.

#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular por obras en el Puente de los Poetas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/AA2DugF1LA — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 12, 2023

Marchas en CDMX para hoy jueves 12 de octubre de 2023

Estas son las concentraciones previstas para este jueves 12 de octubre en la capital.

12:00 HORAS | Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México

100 mujeres se manifestarán por la "Movilización en Resistencia Anticolonial de los Pueblos Negros y Originarios”, esto, del parque de "La Constancia" al Espacio Cultural "Tepito".

06:24 #PrecauciónVial | Considera marcha de Av. Paseo de la Reforma y Constancia s/n., col. Morelos a Vidal Alcocer no. 114, col. Morelos a las 12:00 hrs. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 12, 2023

05:30 HORAS | Av. Pino Suárez

Manifestantes de Av. Pino Suárez se incorporan hacia Av. Izazaga.

15:00 HORAS | Legado Gaia (LEGAIA)

Con un aforo de 100 personas, se marchará para exigir justicia ambiental y territorial, lo anterior en el marco de la conmemoración del “Día de la Raza”. Esto, De la Fuente de la Diana Cazadora a lugar por definir.

06:27 #PrecauciónVial | Concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma no. 21, col. Centro, a las 15:00 hrs. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 12, 2023

16:00 HORAS | Grupo: Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG)

Alrededor de mil personas marcharán del Ángel de Independencia al Zócalo de la Ciudad de México y no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración.

06:20 #PrecauciónVial | Se prevé marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México a las 16:00 hrs. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 12, 2023

Hoy No Circula para jueves 12 de octubre de 2023

Para este 12 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, holograma de verificación 1 y 2.