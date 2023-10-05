Marchas en CDMX hoy 5 de octubre: Habrá más de 5 manifestaciones
Estas son las manifestaciones y marchas programadas para este jueves 5 de octubre en la Ciudad de México para que tomes precauciones en tu traslado.
No olvides de consultar si habrá algunas marchas en la capital para este día que te podrían afectar, por esto, Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este jueves 5 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX).
Desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular por obras en el Puente de los Poetas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/4HrTaUaO4Z— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2023
Marchas en CDMX para hoy jueves 5 de octubre de 2023
Estas son las concentraciones previstas para este jueves 5 de octubre en la capital.
08:30 HORAS | Comerciantes del Mercado de Sonora
Al menos 200 personas se manifestarán en contra de la nueva ley que prohíbe la venta de animales. Esto tendrá como posible ruta Fray Servando Teresa de Mier-Jesús María-República de Uruguay-Isabel La Católica-Donceles.
10:00 HORAS | Unión de profesionistas en Pro del Bienestar Animal
200 personas realizarán un plantón para manifestarse en contra de la afectación a todos los mercados y tiendas especializadas en mascotas en el Congreso de la Ciudad de México.
11:00 HORAS | Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas
Un grupo de 150 personas hará una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Durante el día | Extrabajadores de la extinta ruta 100
120 personas solicitarán el pago de liquidación del fideicomiso en la Secretaría de Gobierno.
Hoy No Circula para este jueves 5 de octubre en CDMX y Edomex
Para este 5 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, holograma de verificación 1 y 2.
Recuerda, este #Jueves el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/kyuiOXYP6R— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2023