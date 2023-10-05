Marchas en CDMX hoy 5 de octubre: Habrá más de 5 manifestaciones

No olvides de consultar si habrá algunas marchas en la capital para este día que te podrían afectar, por esto, Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este jueves 5 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX).

Desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.

#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular por obras en el Puente de los Poetas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/4HrTaUaO4Z — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2023

Marchas en CDMX para hoy jueves 5 de octubre de 2023

Estas son las concentraciones previstas para este jueves 5 de octubre en la capital.

08:30 HORAS | Comerciantes del Mercado de Sonora

Al menos 200 personas se manifestarán en contra de la nueva ley que prohíbe la venta de animales. Esto tendrá como posible ruta Fray Servando Teresa de Mier-Jesús María-República de Uruguay-Isabel La Católica-Donceles.

10:00 HORAS | Unión de profesionistas en Pro del Bienestar Animal

200 personas realizarán un plantón para manifestarse en contra de la afectación a todos los mercados y tiendas especializadas en mascotas en el Congreso de la Ciudad de México.

11:00 HORAS | Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas

Un grupo de 150 personas hará una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Durante el día | Extrabajadores de la extinta ruta 100

120 personas solicitarán el pago de liquidación del fideicomiso en la Secretaría de Gobierno.

Hoy No Circula para este jueves 5 de octubre en CDMX y Edomex

Para este 5 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, holograma de verificación 1 y 2.