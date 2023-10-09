Marchas en CDMX hoy 9 de octubre: Estas son las manifestaciones programadas

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este lunes 9 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Cabe recordar que desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.

#PrecauciónVial | Desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima finalicen alrededor de mes y medio. Encontrarás reducción de carriles y en su caso cortes de circulación. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/d3d6z5I64t — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2023

Marchas en CDMX para hoy lunes 9 de octubre de 2023

Estas son las concentraciones previstas para este lunes 9 de octubre en la capital.

06:00 HORAS | República de Brasil entre Tacuba y República de Venezuela

Se encontrará bloqueada la vialidad de República de Brasil entre Tacuba y República de Venezuela, por manifestantes. La alternativa vial Isabel la Católica y Eje Central.

06:26 HORAS | Circulación Abraham González

Continúa cerrada la circulación de Abraham González desde Gral. Prim hasta Atenas, por presencia de manifestantes. La alternativa vial Lisboa.

06:26 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Abraham González desde Gral. Prim hasta Atenas, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Lisboa. pic.twitter.com/PEE5qMFcmb — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2023

09:00 HORAS | Colectivo "Yo por las 40 Horas"

Al menos 80 personas marcharán pacíficamente por la iniciativa "No al trabajo de 48 horas a la semana"; lucha por una vida digna y más tiempo para recreación. Del Congreso de la Unión a lugar por definir.

11:00 HORAS | Comunidad LeBarón

Al menos 50 personas realizarán un mitin en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el marco del proceso de autodeterminación, se busca garantizar la seguridad en su región.

Hoy No Circula para este lunes 9 de octubre en CDMX y Edomex

Para este 9 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2.