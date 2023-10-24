Marchas en CDMX hoy 24 de octubre: Estas son las vialidades afectadas

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este martes 24 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Marchas en CDMX para hoy martes 24 de octubre de 2023

08:00 HORAS- Sindicato de Trabajadores del Poder judicial de la Federación

Al menos mil trabajadores se concentrarán en el Senado de la República y en el Instituto Federal de la Defensoría Pública para manifestarse en contra de la iniciativa de Morena de eliminar 13 fideicomisos.

Lo mismo ocurrirá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y en el Almacén General con cerca de 250 personas. De igual manera en el Edificio Ajusco con cerca de 80 personas.

08:00 HORAS- Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior

Cerca de 2 mil 500 personas demandarán que se reanuden las mesas de trabajo con autoridades federales. Esto, en la Cámara de diputados.

Estos son los puntos donde se esperan concentraciones, con una concentración total de 600 personas en la alcaldía Álvaro Obregón:



Sede Insurgentes Sur del Consejo de la Judicatura Federal. Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 2: Edificio Prisma, Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 3: Edificio Florida, Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 4: Edificio Revolución, Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 5: Av. Revolución No. 1340 y 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 6: Edificio Las Flores, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 7: Torre Zafiro II, Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal, Alc. Álvaro Obregón;

Lugar 8: Poder Judicial de la Federación (PJF), Periférico Sur No. 1950, Col. Los Alpes, Alc. Álvaro Obregón y

Lugar 9: Edificio Canoa 79 Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel, Alc. Álvaro Obregón.

Hoy no circula para este martes 24 de octubre de 2023

Para este martes 24 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, con holograma de verificación 1 y 2.