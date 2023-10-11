Marchas en CDMX hoy 11 de octubre: Estas son las vialidades afectadas
FIA te presenta las manifestaciones y marchas programadas para este miércoles 11 de octubre en la Ciudad de México para que tomes precauciones en tu traslado.
Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este miércoles 11 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.
Cabe recordar que desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular por obras en el Puente de los Poetas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/8xtuqYN8pn— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 11, 2023
Marchas en CDMX para hoy miércoles 11 de octubre de 2023
Estas son las concentraciones previstas para este miércoles 11 de octubre en la capital.
05:50 HORAS | República de Brasil entre Tacuba
Se encuentra bloqueada la vialidad de República de Brasil entre Tacuba y República de Venezuela, por manifestantes. La alternativa vial Isabel la Católica y Eje Central.
05:52 #PrecauciónVial | Encontrará bloqueada la vialidad de República de Brasil entre Tacuba y Republica de Venezuela, por manifestantes. #AlternativaVial Isabel la Catolica y Eje Central. pic.twitter.com/k6yJZGWrtK— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 11, 2023
06:00 HORAS | Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE)
Alrededor de 100 personas solicitarán borrón y cuenta nueva de deudas anteriores de la energía eléctrica, tarifas justas y reinserción laboral, esto en el Palacio de Bellas Artes.
#AlertaVialFIA | En el Centro Histórico de la #CDMX hay una #marcha con dirección al #Zócalo.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023
Una vez más, integrantes de la #ANUEE salieron a las calles para protestar por el aumento de las tarifas eléctricas.
📹 | @Oscar_Mendoza31 pic.twitter.com/pbOqwWfFQb
08:23 HORAS | Calzada de Tlalpan
Hay un bloqueo en la Calzada de Tlalpan a la altura del metro General Anaya con dirección al Centro Histórico.
Bloqueo en la Calzada de Tlalpan a la altura del metro General Anaya con dirección al centro. Precaución @adn40 @ahoramasoficial @AztecaNoticias pic.twitter.com/8uX8aO9iDo— Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 11, 2023
10:00 HORAS | Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
200 personas tendrán un mitin para solicitar borrón y cuenta nueva de deudas anteriores de la energía eléctrica, tarifas justas y reinserción laboral, esto en el Edificio "Verónica".
12:40 HORAS
Integrantes del SME iniciaron desde ese punto una marcha para llegar a Reforma, con destino hacia Gobernación, en demanda de empleos.
#AlertaVialFIA | Alrededor de 250 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que protestaban en Circuito y Marina Nacional, iniciaron desde ese punto una marcha para llegar a #Reforma, con destino hacia Gobernación, en demanda de empleos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023
Toma tus precauciones ⚠️ pic.twitter.com/07Pkodc8nO
Hoy No Circula para este miércoles 11 de octubre en CDMX y Edomex
Para este 11 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, holograma de verificación 1 y 2.
Recuerda, este miércoles el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/DcqDAdbvME— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 11, 2023