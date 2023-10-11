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Marchas en CDMX hoy 11 de octubre: Estas son las vialidades afectadas

FIA te presenta las manifestaciones y marchas programadas para este miércoles 11 de octubre en la Ciudad de México para que tomes precauciones en tu traslado.

Marchas en CDMX hoy 11 de octubre: Estas son las vialidades afectadas
|Twitter @OVIALCDMX

Escrito por: América López

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este miércoles 11 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Cabe recordar que desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.

Marchas en CDMX para hoy miércoles 11 de octubre de 2023

Estas son las concentraciones previstas para este miércoles 11 de octubre en la capital.

05:50 HORAS | República de Brasil entre Tacuba

Se encuentra bloqueada la vialidad de República de Brasil entre Tacuba y República de Venezuela, por manifestantes. La alternativa vial Isabel la Católica y Eje Central.

06:00 HORAS | Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE)

Alrededor de 100 personas solicitarán borrón y cuenta nueva de deudas anteriores de la energía eléctrica, tarifas justas y reinserción laboral, esto en el Palacio de Bellas Artes.

08:23 HORAS | Calzada de Tlalpan

Hay un bloqueo en la Calzada de Tlalpan a la altura del metro General Anaya con dirección al Centro Histórico.

10:00 HORAS | Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

200 personas tendrán un mitin para solicitar borrón y cuenta nueva de deudas anteriores de la energía eléctrica, tarifas justas y reinserción laboral, esto en el Edificio "Verónica".

12:40 HORAS

Integrantes del SME iniciaron desde ese punto una marcha para llegar a Reforma, con destino hacia Gobernación, en demanda de empleos.

Hoy No Circula para este miércoles 11 de octubre en CDMX y Edomex

Para este 11 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, holograma de verificación 1 y 2.

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