Marchas en CDMX hoy 13 de octubre: Estas son las vialidades afectadas

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este viernes 13 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Cabe recordar que desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.

#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular por obras en el Puente de los Poetas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/IBJ0KkfSUk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 13, 2023

Marchas en CDMX para hoy viernes 13 de octubre de 2023

Estas son las concentraciones previstas para este viernes 13 de octubre en la capital.

05:55 HORAS | Abraham González

Continúa cerrada la circulación de Abraham González desde Gral. Prim hasta Atenas, por presencia de manifestantes. Alternativa vial Lisboa y Balderas.

11:00 HORAS | Grupo: Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (STTPCDMX)

Al menos 200 personas discutirán la "Ley de Movilidad" en la CDMX en el Deportivo "Lázaro Cárdenas", Av. H. Congreso de la Unión.

16:00 HORAS | Mexiro A.C

Al menos 150 personas marcharán de la Embajada de Israel en México a la Sede de las Naciones Unidas México para exigir un alto al genocidio de Israel a Palestina.

Hoy No Circula para viernes 13 de octubre de 2023

Para este 13 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul con holograma de verificación 1 y 2.