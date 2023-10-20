Marchas en CDMX hoy 20 de octubre: ¡Estas son las vialidades afectadas!

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este viernes 20 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Para este día se esperan algunos bloqueos en la CDMX por parte de los trabajadores del Poder Judicial para manifestarse en contra de la iniciativa de Morena de eliminar 13 fideicomisos.

Marchas en CDMX para hoy viernes 20 de octubre de 2023

06:00 HORAS | Nuevo Congreso Nacional Constituyente

Alrededor de 400 personas se concentrarán en el Zócalo capitalino para realizar realizará la “Primer Asamblea Nacional de Autogobierno”.

08:00 HORAS | Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF)

Habrá al menos tres concentraciones en los siguientes puntos con 300 personas:



Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN);

Poder Judicial de la Ciudad de México;

Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP);

Edificio Ajusco Col. Jardines de la Montaña;

Sede del Palacio de Justicia San Lázaro

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente;

Reclusorio Preventivo Sur;

Edificio Prisma, Av. Insurgentes Sur No. 2065;

Edificio Florida, Av. Insurgentes Sur;

11:00 HORAS | Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM)

Cerca de 2 mil personas se concentrarán en el edificio de Rectoría de la UNAM en Avenida Insurgentes Sur, esto en demanda del 20% de aumento salarial.

Hoy No Circula para viernes 20 de octubre de 2023

Para este viernes 20 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2.