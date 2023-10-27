Marchas en CDMX hoy 27 de octubre: Estas son las vialidades afectadas

Estas son las movilizaciones programadas para este viernes 27 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Marchas en CDMX para hoy viernes 27 de octubre de 2023

08:00 HORAS | Central Campesina Independiente A.C

Alrededor de 800 personas se reunirán en la Sede del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Campesina Independiente para discutir sobre diversos temas. Se prevé el arribo de autobuses provenientes de las 32 entidades federativas.

08:30 HORAS | Mickey & Sofi Mass Infancia Feliz A.C.

Cerca de 150 personas marcharán del Senado de la República a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En protesta a la obstrucción de vínculo por irregularidades procesales y denuncias falsas.

06:27 #PrecauciónVial | Considera marcha a las 08:30 horas de Av. Paseo de la Reforma y París hacia Digna Ochoa y Plácido #56, alcaldía Cuauhtémoc. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2023

Hoy No Circula para viernes 27 de octubre de 2023

Para este viernes 27 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2.