Marchas en CDMX hoy 6 de octubre: Toma precauciones por manifestaciones

No olvides de consultar si habrá algunas marchas en la capital para este día que te podrían afectar, por esto, Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este viernes 6 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX).

Desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.

#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular por obras en el Puente de los Poetas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/w8InSTGRNO — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 6, 2023

Marchas en CDMX para hoy viernes 6 de octubre de 2023

Estas son las concentraciones previstas para este viernes 6 de octubre en la capital.

06:07 HORAS | V. Carranza a la altura de José María Pino Suárez.

06:07 #PrecauciónVial | Por presencia de manifestantes en V. Carranza a la altura de José María Pino Suárez. pic.twitter.com/1o7hUJ08ui — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 6, 2023

09:00 HORAS | Sección 9 Democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Alrededor de 100 personas realizarán una asamblea preliminar para elegir democráticamente a sus representantes electores, quienes participarán en la Asamblea General a realizarse el 21 de octubre del año en curso.

Esto tendrá lugar en el Auditorio “Maestro Lauro Aguirre” Av. de los Maestros No. 270, Col. Un Hogar Para Nosotros, Alc. Miguel Hidalgo.

10:30 HORAS | Transportistas de 28 Rutas de la Ciudad de México

100 miembros tendrán una conferencia de prensa para anunciar su

plan de acción por la falta de compromisos con el gremio de transportistas. Esto, en el salón "Maggy" ubicado en Rosa María Sequeira No.140.

Hoy No Circula para este viernes 6 de octubre en CDMX y Edomex

Para este 6 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, holograma de verificación 1 y 2.