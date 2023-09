Marchas hoy 5 de septiembre en CDMX: Manifestaciones por libros de texto afectan Eduardo Molina y más calles

Recuerda consular las marchas programadas en la Ciudad de México para este martes 5 de septiembre, pues hay algunas movilizaciones y eventos masivos importantes que podrían afectar tu camino a lo largo de este día, con algunos cierres viales por manifestaciones.

Según informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en su cronograma de concentraciones en las calles de la CDMX, para este martes deberás tomar previsiones en algunas calles por una marcha, pero además por al menos tres eventos que afectarán la circulación en horas específicas, las cuales exponemos a continuación en orden cronológico.

Marchas para hoy martes 5 de septiembre

La única marcha programada y de conocimiento para la SSC este 5 de septiembre es por el grupo de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, la cual tiene programado marchar “Por la Ciudadana Educación de Nuestros Hijos”, en rechazo al contenido de los libros de texto gratuitos distribuidos por la SEP.

La movilización parte del Jardín Oaxaca, en la colonia Penitenciaria, a las 9 de la mañana y tiene el objetivo de llegar a la Cámara de Diputados.

El aforo aproximado es de apenas 200 personas y tiene programada la siguiente ruta: Av. Eduardo Molina - Av. Emiliano Zapata - Av. H. Congreso de la Unión.

#PrecauciónVial | Por trabajos de mantenimiento en @LaNuevaL1, se implementan desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas, @AlcCuauhtemocMx. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/AqkP8i2oWI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 5, 2023

¿Qué calles están cerradas o afectadas en CDMX por el tráfico este martes 5 de septiembre?

De acuerdo con la SSC, para este martes 5 de septiembre se prevén las siguientes concentraciones y movilizaciones en las calles de la CDMX, las cuales ordenamos en orden cronológico y priorizando aquellas que podrían generar congestión vial. Aquí incluimos los eventos masivos que tienen una gran convocación.

6:00 HORAS

Ten en cuenta que hasta el 10 de septiembre, en las siguientes calles del Centro de la CDMX se lleva a cabo la Romería de Ventas de Útiles Escolares, por lo que las vialidades se encuentran prácticamente intransitables: República de Uruguay, República de El Salvador, Mesones y Regina, Centro Histórico.

7:00 HORAS

Cierre vial en Avenida 20 de Noviembre, a la altura de Venustiano Carranza, por presencia de manifestantes, según reporta la SSC de la CDMX. Utiliza Isabela Católica como alternativa vial.

9:00 HORAS

El Centro de Orientación Vial (Ovial) informa sobre la marcha a del Jardín de Oaxaca a la Cámara de Diputados, en protesta por los libros de texto distribuidos por la SEP. Toma previsiones en las calles de Av. Eduardo Molina - Av. Emiliano Zapata - Av. H. Congreso de la Unión.

9:00 HORAS



De igual forma, el Centro Ovial reporta concentración de personas en Av. Antonio Valeriano y Av. Encarnación Ortiz s/n., colonia Patrimonio Familiar, alcaldía Azcapotzalco, a partir de las 9 de la mañana. Toma previsiones por posible afectación vial.

Recuerda que este #Martes el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/4XqSNWTQ0I — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 5, 2023

12:30 HORAS

Al medio día, se espera la concentración de manifestantes en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Concretamente en la calle de Homero No. 1521. Toma previsiones.

20:30 HORAS

El Auditorio Nacional tiene un evento preparado a las 20:30 horas de esta noche. Se presenta el comediante Daniel Sosa, con aforo estimado de 9 mil 600 personas. Toma previsiones sobre Paseo de la Reforma alrededor de las 7 de la noche.

21:00 HORAS

El Foro Sol de la CDMX tiene concierte esta noche. A las 9 de la noche se presenta Post Malone y hay un aforo estimado de 60 mil personas, por lo que se espera afluencia máxima y congestión vial en la alcaldía Iztacalco desde las 7 de la noche, concretamente sobre Viaducto Miguel Alemán y Río Churubusco.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex este martes 5 de septiembre?

Recuerda consultar el programa Hoy No Circula de la CDMX, en especial si tu auto ya no cuenta en el holograma “0" o “00". Para este martes 5 de septiembre, los autos que no tienen permitido circular son aquellos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, siempre y cuando tengan el holograma 1 y 2 de la verificación vehicular.