“Todo me recuerda a ti": el tierno mensaje de Maribel Guardia a su hijo Julián Figueroa

A un mes de la muerte de Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia lo recordó con un mensaje en sus redes sociales en el que revela el duelo que ha experimentado y la forma en que lo sobrelleva.

En su cuenta de Instagram, Maribel Guardia compartió una imagen editada de su hijo Julián Figueroa, quien murió de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular y en el que recuerda que este 9 de mayo se cumple un mes de su partida.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo”, escribió la actriz, quien tras la muerte de su único primogénito regresó a los pocos días los escenarios.

Maribel Guardia asegura que ve a su hijo en los ojos de su nieto

La también presentadora agradeció a su hijo, quien murió a los 27 años, los aprendizajes y reconoce que el duelo que experimenta es muy difícil pues anhela encontrarlo leyendo un libro o en la sala tocando la guitarra y cantando.

Sin embargo, Maribel Guardia asegura que puede ver en los ojos de su nieto José Julián “un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días”, escribió.

Este 10 de mayo se cumple un mes del fallecimiento el hijo de Joan Sebastian y su madre ha expresado lo doloroso que le resulta retomar su vida, aunque reconoce en la publicación más reciente que su red de apoyo y el trabajo le ayudan a sobrellevar su ausencia.

“El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”, escribió.

A Julián Figueroa le sobreviven su pareja, Ime Garza-Tuñón, su hijo José Julián y su madre Maribel Guardia, quienes han declarado a medios de comunicación que la muerte del cantante las ha unido aún más.