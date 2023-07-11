¡Marihuana versátil! Lista para hacer desde leche hasta tabiques

La marihuana es la materia prima principal que usa el empresario libanés, Hamza Shamas, para producir desde alimentos hasta materiales de construcción, a partir de los restos que dejan los agricultores de dicha planta.

"Recolectamos los tallos que se están siendo quemados, así que prácticamente no cultivo, recolecto los tallos para que no se quemen y las semillas de cáñamo son, en general, comida para pájaros y están disponibles en el mercado, por lo que en este caso, tampoco cultivo. Así que todo con lo que estoy trabajando es legal", destacó Shamas.

¿Qué produce con la planta de la marihuana?

"De una sola planta se fabrican telas, material de construcción, papel y alimentos, son las cosas en las que hemos trabajado. Entonces, esta es la excusa más grande de que mi trabajo es legal, no tiene estupefacientes, independientemente de la controversia en torno a los narcóticos", señaló Shamas.

marihuana|REUTERS/Emilie Madi

La empresa de Shamas hace con el cannabis leche, aceite, galletas, papel y tabiques de construcción, "Todo era originalmente experimental, hasta que llegamos aquí, fallamos mil veces hasta llegar a las mezclas adecuadas de todo, hasta que empezamos a hacer cosas primitivas con las que de alguna manera podemos sostenernos ahora", contó.

Desde 2012, Hamza bebe leche de marihuana, luego investigar y descubrir los diversos usos del cáñamo en todo el mundo, en 2018 se animó a comenzar a producir esta bebida y otros productos.

marihuana|REUTERS/Emilie Madi

"Comencé a decirle a la gente que hacía leche de semillas de cáñamo, pero todavía tenía el estereotipo de que drogaba a las personas o contenía sustancias narcóticas por lo que la leche de cáñamo la mantuve para uso personal hasta 2015", dijo Shamas.

Con las semillas de marihuana también produce galletas y aceite, "recolectamos las semillas, las compramos a los agricultores para luego transformarlas. La lavamos, esterilizamos y pelamos para mostrar sus corazones blancos y podamos usarlos en alimentos", señaló Shamas.

Después, las semillas de cáñamo ya listas, las llevan a Beirut, la capital de Líbano"para comenzar a hacer leche con ellas, galletas y experimentar qué otros alimentos podemos hacer con ellas", narró Shamas.

Shamas extrae la fibra del tallo del cáñamo, "mezcladas con agua, en la licuadora, se convierten en la pasta de papel", mientras que el tallo remojado durante tres días sirve para hacer tabiques, "los rompemos para usarlos como materiales de construcción", después continúa el proceso, "esperamos alrededor de dos horas hasta que se sequen por completo, luego los volteamos, se habrían secado y tenemos un ladrillo".

¿A quién vender productos hechos de marihuana?

Shamas vende sus productos hechos con marihuana a su círculo cercano, aunque ya platica con inversionistas para expandir su negocio en algún mercado del valle de Bekaa, en Líbano, "es muy sabrosa y es un superalimento", dijo y agregó que, "la gente estaba ansiosa por una alternativa, y esta alternativa es de aquí, aquí tenemos las semillas, no estamos importando nada de afuera", finalizó Shamas.

marihuana|REUTERS/Emilie Madi

¿Qué diferencia hay entre la marihuana y el cáñamo?

La marihuana y el cáñamo son dos variedades de la planta Cannabis sativa, la primera destaca por poseer propiedades psicoactivas, principalmente tetrahidrocannabinol o THC y cannabidiol o CBD. Mientras que de la segunda, se extraen sus fibras para fabricar ropa, cuerdas, textiles y pasta de papel, de sus semillas extraer el aceite que no contiene cannabinoides y hacer combustible o alimentos.

