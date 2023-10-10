VIDEO: Marina rescata a familia atrapada en un árbol por paso de Max en Guerrero

Después de un extenso operativo de que se prolongó durante varias horas, una familia atrapada en un árbol ante la creciente del río de Tecpan de Galeana, Guerrero, fue rescatada por elementos de la Secretaría de Marina y el apoyo de un helicóptero.

Luego de recibir una denuncia sobre una familia atrapada por el crecimiento del río de Tecpan derivado de las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta "Max", el gobierno del estado comenzó con las labores de rescate con el apoyo de las fuerzas armadas.

Los trabajos se prolongaron por varías horas, logrando con éxito salvarguardar mediante vía aérea, la vida de las personas afectadas.

A las personas rescatadas se les realizaron las evaluaciones médicas para garantizar su estado de salud y se les proporcionó asistencia que requieran.

#Guerrero | La familia atrapada por la creciente del río en #Técpan de Galeana, ya fue rescatada por la @SEMAR_mx pic.twitter.com/YaAVgbQZ0Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2023

Atenderán daños por paso de la tormenta "Max"

En tanto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado expresó su agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) , Secretaría de Marina(Semar), Guardia Nacional(GN), al equipo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, así como a la autoridad municipal por su colaboración en esta operación de rescate.

A pesar de las dificultades de la larga jornada por los estragos ocasionados por la tormenta tropical "Max" en la Costa Grande, la mandataria dijo que continuará trabajando durante esta contingencia.

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Familia queda atrapada en árbol

A través de redes sociales se reportó que una familia de tres integrantes se encontraba atrapada en un árbol luego de que las lluvias causadas por la tormenta tropical “Max” en Técpan de Galeana, Guerrero, causara el aumento del cauce del río.

Un habitante captó el momento en que la familia, integrada por un hombre, una mujer y una menor se resguardan en el árbol.

Vecinos de la comunidad comentaron que la familia llevaba arriba del árbol más de tres horas y no había forma de ayudarlos.