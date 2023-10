Campañeando: Delgado ve con muy malos ojos el freno del INE a Sheinbaum que acatará a regañadientes

El presidente nacional de Morena vio con muy malos ojos que el INE quisiera ponerle un freno a la precampaña adelantada de Claudia Sheinbaum. De hecho aclaró que acatarán la orden para que sus eventos se realicen en lugares cerrados:"Somos un partido de millones... Nuestra militancia no cabe en un Starbucks, como sí cabe la militancia del PRD, por ejemplo”.

Aunque a la exjefaza de Gobierno de la Ciudad de México tampoco le gustó el mandato del INE, dijo que acatará la tarjeta de amonestación del árbitro electoral: “Es increíble que un político no pueda hacer proselitismo político pues es su principal función como partido político... ¿Cómo le vamos a informar a la gente lo que estamos haciendo?... Pero bueno, ya saben que el INE está más preocupado por eso que por otras cosas”, dijo Sheinbaum.

Del otro lado de la contienda, la “Señora X” ya puso su huipil a remojar: “Lo único que me dijeron es que no debo de mencionar algunas palabras... Seré más cuidadosa cuando me hagan las entrevistas”.

Con estos políticos... todo sería más sencillo si solo se limitaran a respetar la ley en lugar de justificar sus actos anticipados de precampaña.