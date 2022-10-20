Martes inician trabajos de Reforma Electoral; Morena busca al PRI

Dan el primer paso en la Cámara de Diputados para buscar coincidencias sobre la Reforma Electoral.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó convocar para el próximo martes a reunión a los integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Política, Puntos Constitucionales y de Gobernación para iniciar acercamientos entre las fuerzas políticas y confeccionar un dictamen.

Las tres comisiones analizaran un extracto de 104 iniciativas que se han presentado, de las cuales, 50 son de reforma constitucional, incluyendo la del presidente, y 54 a leyes secundarias. La idea es identificar si estas son a nombre de las fracciones parlamentarias o a título personal de los diputados y ubicar coincidencias para elaborar un dictamen.

Mier está confiado en lograr acuerdos no solamente con el PRI.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los Diputados de Morena señaló: “Podemos coincidir no solamente con el PRI, con todos los grupos parlamentarios en aquello que fortalezca el régimen democrático de partidos, en aquello que fortalezca la ciudadanización de los organismos electorales y también que represente menos costo, que no sea tan costosa para los mexicanos la democracia y el futuro que le espera al Instituto Nacional Electoral, será derivado de un acuerdo y de un consenso que vengamos construyendo”.

Morena le apuesta a que la reforma electoral salga antes de que concluya este periodo de sesiones, el 15 de diciembre.