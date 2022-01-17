Encabeza familia de Martin Luther King Jr. marcha por el voto

Los descendientes del asesinado líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. y sus partidarios comenzaron a marchar el lunes en Washington para instar a los demócratas del presidente Joe Biden a que aprueben un proyecto de ley que proteja el derecho al voto.

Como parte de la Marcha por la Paz anual del Día de Martin Luther King Jr., la familia King y más de 100 grupos nacionales y locales de derechos civiles planearon marchar a través del puente Frederick Douglass Memorial hacia el centro de Washington.

"Tengo un sueño, que mis hijos vivan un día en un país donde no sean juzgados por el color de su piel"#MartinLutherKing , el líder de los derechos civiles en Estados Unidos, encarnaba los principios de la Declaración Universal de los #DerechosHumanos .https://t.co/yPPcA3TC9k — Noticias ONU (@NoticiasONU) January 17, 2022

La marcha siguió a una semana decepcionante para Biden, quien acudió al Capitolio para instar a sus colegas del Senado de Estados Unidos a que cambiaran las normas de la Cámara alta para poder superar la oposición republicana al proyecto de ley, sólo para ser rechazado enérgicamente por dos demócratas conservadores que tienen poder de veto efectivo.

Piden impulso para una legislación sobre el derecho al voto

En un mitin celebrado el lunes, antes de la marcha, el hijo de King, Martin Luther King III, elogió a los demócratas del Congreso por haber aprobado el año pasado un amplio proyecto de ley de infraestructuras, pero les imploró que impulsaran una legislación sobre el derecho al voto.

El proyecto de ley ampliaría el acceso al voto por correo, reforzaría la supervisión federal de las elecciones en los estados con un historial de discriminación racial y endurecería las normas de financiación de las campañas.

Los partidarios demócratas dicen que es necesario para contrarrestar una ola de nuevas restricciones al voto aprobadas en los estados liderados por los republicanos que, según los observadores electorales, dificultarían el voto de las minorías y los votantes de bajos ingresos.

Republicanos se oponen

El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha dicho que la Cámara alta retomaría el proyecto de ley el martes, un retraso respecto a su plan anterior de celebrar una votación de procedimiento sobre el proyecto para el lunes, el día festivo federal en honor a King.

King III, la esposa de Martin Luther King Jr., Arndrea Waters King, y su hija Yolanda Renee King, encabezaron la marcha.

Los republicanos, que ocupan la mitad de los 100 escaños del Senado, están unidos en su oposición al proyecto de ley, que consideran una toma de poder partidista.

Eso deja a Biden y a Schumer un único camino para aprobarlo: convencer a los senadores demócratas conservadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema de que acepten cambiar la regla del "filibusterismo" de la Cámara alta, que exige que al menos 60 senadores estén de acuerdo con la mayoría de la legislación.

