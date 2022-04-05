Comunidad internacional reprueba masacre de civiles en Ucrania

Sobre la masacre de civiles en la ciudad de Bucha en Ucrania a manos del ejército de Rusia, el alcalde de la ciudad dijo que el número de muertos aún no está claro, pero hay cientos de personas asesinadas, torturadas y arrojadas a fosas comunes.

La comunidad internacional continúa reprobando este genocidio y ha externado su ayuda para investigar estos crímenes de guerra.

El alcalde de Bucha: "Los rusos han hecho un safari entre mi gente y los han matado por diversión".

La última foto que circula en los chats es la de una familia asesinada. Una cama y cuatro cuerpos. Abajo está la hija, tendrá unos seis años. Está sin ropa, con las manos atadas con lo que parece una gasa blanca, la misma que le envuelve la boca y el mentón. No se ve su cara, sólo el agujero de bala directo al corazón.

"¿Por qué esta maldad?", se pregunta Anatoly Fedoruk, alcalde desde 1998 de Bucha, la ciudad a 37 kilómetros de Kiev que se ha convertido en el escenario de lo inimaginable. El número de muertos aún no está claro, "pero estamos hablando de cientos de personas asesinadas, torturadas, arrojadas a fosas comunes", dice Fedoruk

La Unión Europea califica de crímenes de guerra

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha calificado de "crímenes de guerra" la masacre de civiles en Bucha y ha afirmado, en una entrevista en la cadena Cope, que "es lo suficientemente terrible y por supuesto hay que mostrar nuestra indignación y nuestro rechazo". Lo que necesita Zelenski insiste "es menos aplausos y más ayudas, más acciones firmes para apoyar su resistencia armada y penalizar al Kremlin económica y financieramente".

El principal legislador de Rusia ha afirmado que los asesinatos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha son parte de un engañoso intento de Occidente de desacreditar a Rusia.

Imágenes satelitales rebaten la tesis de Rusia

Imágenes satelitales publicadas el lunes rebatirían la tesis de Rusia de que los muertos vestidos de civil en Bucha aparecieron luego de que el ejército de Rusia se retiró de la devastada ciudad ucraniana.

Fotografías de una calle de Bucha de mediados de marzo muestra los que serían varios cadáveres de civiles en la vía y a un costado del camino, donde recientemente funcionarios ucranianos dijeron haber encontrado múltiples cuerpos tras la retirada de tropas rusas.

"Las imágenes del satélite Maxar en alta resolución recolectadas en Bucha, Ucrania (noroeste de Kiev), verifica y corrobora los recientes videos y fotos en redes sociales que revelaban cuerpos tirados en las calles y dejados a cielo abierto por semanas", dijo en un comunicado Stephen Wood, portavoz de Maxar Technologies.

Sólo en la región de Kiev, incluida la capital del país, los agentes de seguridad ucranianos ya han documentado y registrado más de 1,200 actos considerados crímenes de guerra atribuidos a los rusos, ha asegurado el ministro del Interior de Ucrania, Denys Monastyrsky.

Varios bombardeos golpearon Kramatorsk durante la noche del lunes al martes, una gran ciudad controlada por Kiev en el este de Ucrania bajo la amenaza de una ofensiva de las tropas rusas.

Ucrania mantiene en su territorio a 600 prisioneros rusos

Ucrania mantiene en su territorio a 600 prisioneros rusos capturados desde que comenzó la invasión de su país por parte del Ejército de Rusia, el 24 de febrero, ha anunciado la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

El regulador ruso de comunicaciones, Roskomnadzor, ha exigido a la enciclopedia virtual Wikipedia que ponga fin a la publicación de información falsa sobre lo que el Kremlin denomina "operación militar especial" de Rusia en Ucrania.

El colectivo de hackers Anonymous ha anunciado en Twitter que ha pirateado y filtrado online los datos personales de 120,000 soldados rusos que han participado en la guerra de Ucrania. Todos deberían ser llevados ante un tribunal "por crímenes de guerra", denuncia Anonymous.

Además, el colectivo de hackers ha pirateado también 200,000 correos electrónicos del bufete de abogados ruso Capital Legal Services, información que también ha puesto a disposición del público.

