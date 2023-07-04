Hallan a mujer desaparecida en Massachusetts: estaba atrapada en el lodo de un parque

Una mujer de 31 años, quien había sido reportada como desaparecida en Massachusetts, Estados Unidos (EU) desde el 26 de junio de 2023, la encontraron la tarde de ayer 3 de julio atrapada en el lodo de un parque de la entidad.

Las autoridades recibieron el reporte de desaparición de Emma Tetewsky la semana pasada y a las 18:00 horas, tiempo local de ayer lunes 3 de julio de 2023, excursionistas llamaron al número de emergencias 911 para pedir ayuda, debido a que habían escuchado que una mujer pedía ayuda en el Parque Estatal Borderland, a 50 kilómetros al sur de Boston. Aunque intentaron sacarla, no pudieron hacerlo.

Ante ello, oficiales del Departamento de Policía de Easton acudieron a la zona, pero no pudieron ver a la mujer, quien estaba atrapada en una zona pantanosa. Los agentes debieron usar vehículos todoterreno para poder rescatar a la víctima.

En un comunicado, la policía de Stroughton señaló que Emma Tetewsky llevaba atrapada al menos tres días. La mujer es conocida por visitar el estanque Pinewood en Stoughton, así como el lago Massapoag.

“If it wasn’t for them going to some obscure place, she wouldn’t have been found.” Parents of Emma Tetewsky grateful to the hikers who heard their daughter’s screams in Borderland State Park. First responders rescued her from the mud. She’d been missing for a week. @NBC10Boston pic.twitter.com/jUd4F0Lptd — Abbey Niezgoda NBC10 Boston (@AbbeyNBCBoston) July 4, 2023

¿Cuál es la condición de Emma Tetewsky?

Los agentes rescataron a Tetewsky y la llevaron a tierra firme, donde recibió ayuda médica de los bomberos de Easton. La mujer fue transportada al Hospital Good Samaritan en la comunidad de Brockton, donde los médicos encontraron que tenía lesiones graves, pero que no ponen en riesgo su vida.

La última vez que los residentes de la comunidad de Stoughton habían visto a Emma fue el domingo 25 de junio. Un día después levantaron el reporte de desaparición ante las autoridades. La mujer no llevaba un teléfono celular o dinero al momento de ser encontrada.

La policía agradeció la cooperación del público para hallar a la mujer después de cinco días. También reconoció la ayuda brindada por otros equipos de emergencia. “Sin este esfuerzo coordinado, el rescate no habría sido exitoso”, afirmó la policía de Stoughton en un comunicado.