¡Horror en Argentina! Joven mata a su hermana y le avisa a su padre: “Tiene sangre en el cuello”

Un joven mata a su hermana de 14 años y posteriormente le avisa a su padre: "Vení que tiene sangre en el cuello". Este fratricidio ocurrió en la localidad de San Fernando, cuando un hombre de 20 años, utilizó un arma blanca para asesinar a su hermana en Argentina.

La hermana que recibió varias puñaladas fue víctima de su propio hermano que es seis años mayor que ella, este lamentable acto sucedió en su casa ubicada en el 2200 de la calle Necochea, en la localidad bonaerense de San Fernando en Argentina.

El agresor, que al parecer tuvo un brote psicótico, fue detenido mientras deambulaba por la calle luego de avisarle por teléfono a su padres que en ese momento se encontraban en el trabajo,.

🔴 SAN FERNANDO 🔴



👉El drama y la tragedia sacudió a toda una familia, cuando un joven asesinó de varias puñaladas a su hermana de 14 años. El homicida, de 20 años de edad; quedó inmediatamente detenido por efectivos de la Policía Bonaerense cuando caminaba por la calle, tras… pic.twitter.com/OIdCW3pY9U — CANAL 26 (@canal26noticias) August 27, 2023

Joven mata a su hermana en Argentina, presuntamente durante un brote sicótico

Respecto la noticia de ¡joven mata a su hermana!, Medios locales señalaron que Kevin Herrera se encontraba en la casa con su hermana, mientras que sus padres trabajaban y que por motivos que no pudieron establecer en primera instancia, el joven asesinó de varias puñaladas a su hermana para posteriormente avisarle a su padre a quien le llamó por teléfono.

Un investigador señaló que el joven dijo:“Papá, vení que Jazmín tiene sangre en el cuello”. Acompañado de su pareja, el padre de familia regresó a la vivienda en donde encontraron a la adolescente asesinada en una de las habitaciones.

Un joven de 20 años asesina a su hermana menor de 14 con un cuchillo y llama a su padre para comunicárselo San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires, Argentina, el homicida, que al parecer sufría de problemas mentales, fue detenido por la policía. pic.twitter.com/7vr5jyB9Yi — Chapoisat (@ChapoisatMoises) August 27, 2023

La jovencita murió debido a un corte profundo en el cuello, aunque también presentaba heridas en la espalda, pecho, además de golpes en todo el cuerpo. Jorge Nocetti, titular de la Fiscalía de Género de San Fernando, ordenó una autopsia en la morgue judicial de esa localidad.

Voceros judiciales señalaron que los padres del agresor señalaron que desde el año pasado su hijo presentaba problemas psiquiátricos. Por esto es que investigadores mantienen la hipótesis acerca de que el ataque se produjo en medio de un presunto brote psicótico: “No estaba medicado, trataba mal a toda la familia, era muy agresivo en el último tiempo”.

Cabe señalar que en la escena del crimen se encontró un cuchillo con manchas hemáticas que presuntamente fue utilizado para apuñalar a su hermana. También se incautaron los teléfonos celulares de los dos hermanos para ser analizados. El fiscal Nocetti busca acusar a Herrera por el delito de “homicidio agravado” en perjuicio de su hermana.