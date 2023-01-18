Matan a 6 integrantes de una familia, incluido un bebé, en California

Seis personas, entre ellas un bebé de seis meses, todos integrantes de una familia, fueron asesinadas en una casa en California, Estados Unidos. Las autoridades indicaron que el asesinato se trató de delincuencia organizada.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en la ciudad de Goshen, California, cuando la policía local recibió una llamada de emergencia donde reportaron disparos que provenían de una casa.

“La persona que informó pensó que había un atacante activo en el área debido a la cantidad de disparos que se estaban escuchando”, indicó el alguacil.

Um massacre a tiros contra uma família na Califórnia, nos Estados Unidos, resultou em seis mortes, incluindo a de um bebê de seis meses. Segundo a polícia, a principal hipótese é de que a chacina foi realizada por gangues, mas até o momento ninguém foi preso #CNNNovoDia pic.twitter.com/qUwNUlzVFN — CNN Brasil (@CNNBrasil) January 17, 2023

De acuerdo con las autoridades de California, cuando los uniformados llegaron al hospital, encontraron seis víctimas, dos de ellas estaban tiradas en la calle, otra más en la entrada de la casa donde ocurrió el tiroteo.

Entre los muertos había una adolescente de 17 años y su bebé de seis meses de nacido, ambos recibieron un disparo en la cabeza. Un hombre fue trasladado al hospital donde más tarde murió.

La policía de California indicó que la familia era un objetivo y el ataque podía estar asociado a pandillas y tráfico de drogas.

“Está muy claro que esta familia era un objetivo y que hay asociaciones de pandillas involucradas, así como nuestras investigaciones de drogas en esta casa. Pero permítanme dejar esto muy claro, no todas estas personas en esta casa son pandilleros, y no todas estas personas en esta casa son traficantes de drogas. La joven de 16 años es una víctima inocente. La abuela adentro parece ser una víctima inocente, y definitivamente este niño de seis meses es una víctima inocente”.

La casa donde ocurrió el tiroteo ya era investigada

La casa donde ocurrió el tiroteo en el que murieron seis personas, entre ellas una bebé de 10 meses, ya era investigada por delitos de drogas antes de que ocurriera la masacre de una familia completa.

Las autoridades indicaron que hace apenas una semana realizaron un cateo en la casa en búsqueda de narcóticos, sin embargo, en esa ocasión no encontraron nada.

La policía afirmó que el tiroteo tiene el sello del narcotráfico, y ya tienen a dos personas en la mira como sospechosos del crimen, a ambos ya se les sigue la pista.