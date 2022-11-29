Mattia Binotto dimite como jefe de escudería Ferrari en la F1

Mattia Binotto, jefe de la escudería Ferrari en la Fórmula 1 (F1), presentó su dimisión y dejará el cargo para finales de año, según informó este martes (29 de noviembre de 2022) el actual equipo subcampeón del mundo.

La noticia llegó poco después de que los medios especularon acerca de la posibilidad de que Mattia Binotto, de 53 años y cuyo contrato expiraba a finales del año 2023, hubiera perdido el apoyo de la cúpula directiva, luego de otro fracaso en la lucha por el título de la F1.

Cabe señalar que a mediados de este mes (noviembre), Ferrari había dicho que los rumores sobre el despido de Binotto eran "totalmente infundados" y hasta su director aseguró a los periodistas el 19 de noviembre que estaba tranquilo sobre su futuro.

Sin embargo, Mattia Binotto no llegó a afirmar de forma categórica que seguiría en su puesto a principios del próximo año, y el silencio de John Elkann, presidente de la compañía, fue revelador.

En un comunicado en el que Binotto anunció su marcha, el fabricante italiano de autos deportivos, citó: "Con el pesar que ello conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari".

Why did Mattia Binotto leave Ferrari now and who will replace him?



Analysis from @lawrobarretto #F1 https://t.co/3izuoCH08R — Formula 1 (@F1) November 29, 2022

Binotto dimite como jefe de la escudería Ferrari de F1

Mattia Binotto, jefe de Ferrari en F1:

Dejo una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da la convicción de haber hecho todo lo posible para alcanzar los objetivos marcados.

En el comunicado, Binotto agrega que deja a un equipo unido y en crecimiento, "Un equipo fuerte, preparado, estoy seguro, para alcanzar las más altas metas, al que le deseo lo mejor para el futuro. Creo que es correcto dar este paso en este momento, por muy difícil que haya sido esta decisión para mí".

Ferrari, principal rival de Red Bull Racing Team también señaló que había iniciado la búsqueda de un sustituto, que probablemente se concretará en el nuevo año. Por su parte, los medios italianos han sugerido que el presidente ejecutivo de Ferrari, Benedetto Vigna, podría asumir el cargo de forma interina.

Cabe señalar que Frederic Vasseur, un francés que actualmente dirige la escudería suiza Sauber y quien es director de la escudería Alfa Romeo con motor Ferrari, también ha sido señalado como posible sucesor de Mattia Binotto en Ferrari.