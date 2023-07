El Salvador condena a 6 años de cárcel al expresidente Mauricio Funes

Las autoridades de El Salvador condenaron a seis años de cárcel al expresidente Mauricio Funes, acusado de evadir impuestos durante el periodo fiscal de 2014, el último año que fungió como mandatario del país.

De acuerdo con el tribunal, Funes no declaró en ese año una renta de 271 mil 867.49 dólares; al no hacerlo, evadió 85 mil 157.25 dólares de impuestos. No obstante, el expresidente ha negado las acusaciones y aseguró que se trata de una “venganza política”.

El exmandatario no estuvo presente en el juicio, debido a que desde 2016 vive en Nicaragua, porque el dictador Daniel Ortega le otorgó asilo político y tres años más tarde se volvió ciudadano nicaragüense.

El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, condenado a 6 años de prisión, tendrá que devolverle al Estado 200.000 dólares, por haber proporcionado información falsa en su declaración del 2014, cuanto entregó la presidencia de la República. pic.twitter.com/QRCGgbl9WA — Jose Lamus (@joselamus07) July 6, 2023

Además de la condena en prisión, Mauricio Funes tendrá que pagar al Estado 200 mil 499.52 dólares, un monto que incluye multa e intereses por haber presentado información falsa en su declaración de 2014.

Otras condenas contra el expresidente Mauricio Funes

Esta no es la primera condena contra Mauricio Funes en El salvador, en mayo un tribunal le dio 14 años de cárcel por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. En el mismo juicio, su exministro de Justicia y Seguridad, David Munguia Payés, también recibió la misma condena por los mismos cargos.

Según la acusación ambos funcionarios acordaron una tregua entre pandillas, que consistía en reducir los homicidios en el país durante el año 2012, a cambio de que los pandilleros recibieran beneficios, lo que generó el fortalecimiento de los Maras.

Asimismo, el expresidente salvadoreño tiene otros procesos penales abiertos en el país por presunta corrupción durante su mandato, aunque siempre se ha declaro inocente de todos los cargos.

Cabe destacar que en ninguno de los juicios ha estado presente Funes, por lo que tampoco ha sido detenido para que cumpla con sus condenas en la cárcel.