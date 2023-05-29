Expresidente salvadoreño Mauricio Funes condenado a prisión

Mauricio Funes quien gobernó El Salvador de 2009 a 2014, fue condenado este lunes a 14 años de prisión porque durante su mandanto realizó pactos con pandillas y grupos criminales como su "estrategia" para reducir la violencia. Funes fue juzgado en ausencia ya que vive como asilado político en Nicaragua donde incluso adquirió la nacionalidad nicaragüense.

Funes un protegido del dictador Daniel Ortega

Según informes de la Fiscalía General de El Salvador, la protección que Daniel Ortega le brinda al expresidente Funes, es porque éste habria lavado dinero del estado nicaragüense en Panamá y en Suiza a través de empresas fantasma. La relación de estos personajes viene de tiempo atrás pues Funes fue candidato y presidente por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) un aliado del Frente Sandinista nicaragüense de Ortega.

A pesar de los pedidos de extradición Ortega se ha negado a entregar a Funes quien dicen, vive en una residencia de lujo al sur de Managua, capital nicaragüense.

Los crímenes por los que fue juzgado el expresidente salvadoreño y por los que fue encontrado culpabe son asociación ilícita e incumplimiento de deberes.

El expresidente Funes estableció un "pacto de no agresión" con las pandillas entre las más importantes la Mara Salvatrucha, MS13 y la Barrio 18 pero también con otros grupos mas pequeños con tal de reducir el número de homicidios, pero según la Fiscalía, estos acuerdos incluían concesiones para integrantes de estos grupos, incluso para quienes estaban en prisión.

El operador del plan era el entonces Ministro de Justicia, David Munguía Payés, quien tambien fue condenado a cumplir 18 años en la cárcel. Él si estaba presente en el juicio y se dijo un "condenado político". La Fiscalía General de la República lo acuso de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrários. El exministro anunció que apelará la sentencia.

#ÚltimaHora I El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión.



La @FGR_SV presentó abundantes pruebas que demostraron la culpabilidad de los exfuncionarios. pic.twitter.com/cs9W5rdDGt — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 29, 2023

Juzgado en ausencia

Una reciente reforma al código procesal penal permite en El Salvador los juicios en ausencia. La disposición fue aprobada en septiembre de 2021 por la Asamblea Legislativa. Esto permite que se lleve acabo la audiencia preliminar aún sin la presencia del imputado.

Funes es el segundo expresidente salvadoreño en ser condenado, ¿Quién fue el primero?

Elías Antonio Saca, quien llegó a la presidencia de El Salvador en 2004 y terminó su período en 2009. En 2018 se convirtió en el primer presidente del país centroamericano en ser condenado por corrupción. Fue sentenciado a 5 años de prisión por lavado de dinero y 5 años más por peculado.

Con información de agencias.