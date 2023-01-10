Conoce la mayor fábrica del “teléfono de la manzanita”, está en China

El Parque Científico y Tecnológico de Foxconn, ubicado en la provincia de Zhengzhou en el centro de China, abrió sus puertas por primera vez, luego de que el "Gigante Asiático" relajó sus medidas de respuesta para combatir al Covid-19. En este lugar se encuentra la mayor fábrica del "teléfono de la manzanita".

Con una superficie de casi 5.6 millones de metros cuadrados, equivalente a 784 canchas de fútbol, este Parque Científico y Tecnológico, es la instalación de fabricación más grande del Grupo de Foxconn, se trata de una obra maestra respecto la cadena de producción y suministro de China.

Es el "segundo hogar" de unos 200 mil empleados, que junto con maquinaria y tecnología de punta, son los responsables de prácticamente el 80 por ciento de la producción de dispositivos inteligentes, entre ellos del "teléfono de la manzanita", en la parte continental de China.

Production at #Foxconn's plant in Zhengzhou, Henan province, has recovered to 90% of its peak in 2022, with all of its 200,000 employees on position, CCTV reported yesterday. The Apple assembler encouraged staff to work during the #SpringFestival to further resume production. pic.twitter.com/Bkdz9W3WcJ — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) January 10, 2023

Mayor fábrica china de iPhone, regresa de lleno a su actividad

El ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, han regresado al parque industrial de Foxconn, el mayor proveedor de Apple. De hecho su planta en donde se produce el "teléfono de la manzanita", anteriormente afectada por la Covid-19, ha reanudado la producción durante esta temporada alta.

Uno de sus comedores, quizás el más grande del parque industrial, tiene una capacidad para albergar a más de 10 mil comensales y recién reanudó su operación habitual.

El director del departamento de restaurantes del Parque Científico y Tecnológico de Foxconn en China, ha señalado que: "Ahora todos los 28 puestos de este comedor han reanudado sus negocios, lo que significa que podemos albergar a hasta 12 mil comensales".

Por su parte, Zhang Zhenxue, un trabajador del comedor señala que: "Servimos más de mil raciones a la hora del almuerzo, cobrando más de 10 mil yuanes en total", cerca de 30 mil pesos mexicanos.

En el cuarto trimestre de 2022, la producción aquí se desaceleró debido a una ola de infecciones de Covid-19, pero ahora todo el personal ha vuelto a sus puestos.

Jia Xinxi, una nueva trabajadora de la mayor fábrica del "teléfono de la manzanita", dice que: "Llevo casi un mes aquí. Vine a Foxconn tanto por el salario como por una vida mejor en el futuro".