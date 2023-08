Descubren una lombriz intestinal en el cerebro de una mujer en Australia

Un grupo de cirujanos extrajeron una lombriz intestinal viva, de casi ocho centímetros, que se alojaba en el cerebro de una mujer de 64 años de edad, originaria de Australia.

Hari Priya Bandi, una de los cirujanos que atendió el caso, dijo que no esperaba encontrar una lombriz en el cerebro de una persona, ya que esto no ocurre nunca, por lo que este caso es el primero en la historia.

“Solo me había cruzado con gusanos gracias a mis no tan buenos conocimientos de jardinería... Me parecen terroríficos y esto no es algo con lo que yo trate en absoluto”, dijo Bandi a CNN.

De inmediato, los médicos investigaron de qué tipo de parásito se trataba; descubrieron que era un Ophidascaris robertsi, es común en las serpientes pitones diamantina, una especie endémica de Australia.

De acuerdo con los informes médicos, la mujer fue hospitalizada en enero de 2021 tras padecer durante varias semanas dolores abdominales, diarrea, fiebre, tos y dificultades para respirar.

Los doctores realizaron varios estudios sin que encontraran larvas o cualquier otro tipo de virus que estuviera causando los síntomas. En 2022, comenzó a presentar trastornos en la memoria y depresión, por lo que se le realizó una resonancia magnética.

Las imágenes del cerebro de la mujer revelaron una lesión atípica en el lóbulo frontal derecho, al realizar una exploración, se dieron cuenta que se trataba de una lombriz intestinal de 8 centímetros de largo.

¿Cómo llegó una lombriz intestinal al cerebro de una mujer?

La lombriz hallada en el cerebro de la mujer suele vivir en el estómago de las serpientes pitón diamantina, y las saca de su cuerpo a través de las heces.

Reuters

Los expertos creen que la mujer ingirió alguna hierba nativa donde la serpiente excretó al parásito. Añadieron que estos casos de parásitos no se transmiten de persona a persona, por lo que fue considerada “una huésped accidental”.

Debido a este caso, los médicos recordaron la importancia de lavar los alimentos para evitar todo tipo de enfermedades provenientes de infecciones parasitarias.