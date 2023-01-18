Melchi García asume presidencia de la CRE con respaldo del Congreso

La Comisión Permanente del Congreso aprobó que Leopoldo Vicente Melchi García asuma nuevamente la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, por un periodo de 7 año (2023-2029). Este será su segundo periodo al frente del organismo.

La decisión se tomó luego de que en votación por cedula Melchi García obtuvo 33 votos a favor contra 2 abstenciones, con lo que alcanzo la mayoría calificada que se requiere.

La oposición dio su voto de confianza bajo la premisa de que la CRE mantenga su autonomía a favor del desarrollo energético del país.

Annia Sarahí Gómez Cárdenas, diputada del PAN, señaló “Este voto de confianza no lo hacemos a ciegas, lo queremos dejar muy establecido reiterando la importancia que tiene la CRE sobre todo cuando nuestro país está en la mira de todo el mundo en cuestión de desarrollo energético…Es muy importante que sea realmente con un carácter autónomo, además, debe fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector energético…. proteger los intereses de los usuarios, propiciar la adecuada cobertura nacional y atender la distribución y suministro”.

Por su parte, la senadora de Morena, Verónica Noemí Camino Farjat, pidió cuidar que la CRE no repita casos de conflicto de interés y fortalezca las sanciones en contra de empresas de abusan de permisos como lo hizo Iberdrola, sancionada desde mayo de 2022 con más de 9 mil millones.

“La autonomía no significa supremacía jurídica, la patria es primero por adelante y por mucho de los intereses de las trasnacionales. los aprovechamientos de nuestros recursos minerales como naturales siempre deben ser para los mexicanos nunca más para los extranjeros”, demando la morenista.

La terna que envió el pasado 5 de enero, el titular del Ejecutivo Federal para presidir la Comisión Reguladora de Energía estaba integrada por Alfonso López Alvarado, Víctor David Palacios Gutiérrez y Leopoldo Vicente Melchi García, este último ocupo la presidencia de la CRE hasta el pasado 31 de diciembre y hoy repetirá por 7 años más.