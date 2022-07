Menor agredida en primaria deja de ir a la escuela en Puebla

“Deje de ver a mi hermano y entonces pensé que estaba en el baño porque a veces ella se mete ahí entonces yo fui al baño, me dice oye chaparrito no puedes pasar y entonces yo le digo no si puedo pasar porque este es mi baño yo soy una niña y entonces me dice a ver y me levanta la playera ¿en ese momento que hiciste? Le di un “manazo” y me fui con mi mamá,” fue la declaración de una menor agredida para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca.

Son las palabras de una pequeña que cursa el segundo año en la Primaria Juan Crisóstomo Bonilla en San Pedro Cholula, en Puebla y quien fue agredida presuntamente por un elemento de consejería de la institución el pasado 7 de abril de este año.

“Estoy denunciando hasta ahorita porque me dijeron que iba a ser un proceso ya que la persona que agredió a mi hija pertenece al sindicato entonces me dijeron que tenía que llevar un proceso que iba a ir como por pasos que no podía destituirlo de un día para otro, hasta ahorita lo que me han dicho es que solamente le van a meter un acta administrativa y que va a seguir laborando normalmente,” comentó Ángela Tecpanécatl, madre de la menor agredida.

Derivado de estos hechos desde este lunes 18 de julio la pequeña ha dejado de acudir a clases.

“Que se vaya que se vaya de la escuela porque mi hija no viene tranquila a la escuela de hecho ya no está viniendo a clases y pues no solo es un riesgo para mi hija sino para todos los niños que vienen a la escuela, a mi me habían dicho que lo iban a retirar del cargo pero en realidad siempre estuvo en la escuela todo el tiempo estuvo laborando siempre es tuvo aquí adentro yo lo veía mi hija lo veía,” continuó Ángela Tecpanécatl, madre de la niña.

Este medio buscó tener una postura de la directora de la institución sin embargo no se encontraba en la escuela.

"¿Qué tal buenas tardes Óscar Lozano de TV Azteca disculpe estará la directora?…. No…. ¿No se encuentra o no vino a trabajar? No, no se encuentra ahorita anda en trámites…. ¿En dónde perdón? En trámites ¿En la SEP? Si en la Secretaría ¿Disculpe usted no sabe con respecto al caso de la pequeñita? No no”

Al respecto el área de comunicación de la SEP detalló que se ha tenido acercamiento con la madre de familia y en breve será notificado los acuerdos tomados en relación al caso.

Finalmente el área de comunicación de la Fiscalía de Puebla detalló que ya se investiga el caso, y ya hay una carpeta de investigación se trata de la FGEP/CDI/FEIDVGCM/SPCHOLULA-I/006671/2022, por lo pronto esta madre de familia espera que el proceso siga su curso y se sancione al responsable.