Bomberos logran rescate de menor tras incendio en Mérida

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en calles de Mérida, Yucatán tras el reporte de un incendio en una casa.

Una mujer de la tercera edad gritaba desconsolada: “Por favor, mi hijo, está ahí arriba, hagan algo, ayúdenlo”.

Video: Rescatan a menor tras incendio en casa de Mérida

Son los momentos de angustia y desesperación de esta mujer, su familiar atrapado en el incendio era Fernando, de 17 años, quien tiene autismo. Su vivienda comenzó a incendiarse.

La casa se ubica en la esquina de la calle 25 por 22 del fraccionamiento limones, al poniente de Mérida.

Bomberos y los servicios de emergencia llegaron al lugar para realizar las labores de rescate.

De acuerdo con el padre del joven, fueron los vecinos quienes al percatarse de las llamas, dieron aviso al 911. Y es que todo pasó en cuestión de segundos.

“Me aviso el vecino, yo fui a lavar la ropa de él, de hecho me acababa de quitar, o sea quince minutos cuando mucho y llegue metí la ropa, no tarde, de que me avisaron ida y vuelta una hora”, narró Luis Montalvo, dueño de la casa en llamas.

Rescate de menor

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Mérida, el menor estaba en el segundo piso de la vivienda cuando se registró el incendio.

El acceso principal estaba cerrado, por lo que tuvieron que usar una escalera para llegar al cuarto.

El muchacho identificado como Fernando, fue rescatado inconsciente y trasladado de inmediato a un hospital de la capital yucateca.

“Yo lo vi, vi que lo bajaban por las escaleras y todo, no está quemado Dios, gracias, pero la verdad el humo estaba muy fuerte, bueno, yo soy asmático desde acá no aguantaba. Le pido a Dios que no tenga daño cerebral”, imploró Luis Montalvo.

Autoridades indicaron que todo se debió a una falla en la caja principal de energía eléctica, lo que genero el incendio.