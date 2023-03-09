103 menores que viajaban solos fueron deportados de México a Guatemala

Más de 100 menores no acompañados regresaron a Guatemala el miércoles llegando en un vuelo de deportación desde México.

Las imágenes filmadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, mostraron a menores bajando del avión, caminando por la pista y siendo procesados por personal del Instituto Guatemalteco de Migración.

La jefa de Atención y Protección a la Niñez y la Adolescencia del Instituto, Wanda Aspuac, dijo a Reuters que la mayoría de los niños son adolescentes varones del interior del país que cuentan con educación primaria.

Aspuac dijo que las características de los menores deportados muestran el tipo de perfil que debe atenderse en el país para evitar nuevos incidentes.

Wanda Aspuac / Jefa de atención y protección de niños y adolescentes de Guatemala:

“Hoy recibimos un vuelo de México con niños y adolescentes. Hay más de 100 niños y adolescentes no acompañados que fueron identificados en un contenedor en Veracruz. También hay algunas familias y algunos adultos, pero predominantemente niños y adolescentes no acompañados”.

Familiares de los menores no acompañados también esperaban afuera del aeropuerto capitalino para reencontrarse con ellos.

Rony Saquil, quien estaba allí para recoger a su hermano Oscar, de 17 años, dijo que la familia recibió un mensaje de audio de Oscar diciendo que su grupo había sido abandonado en Veracruz. Saquil explicó que su hermano estaba tratando de llegar a Chicago, donde vive su padre, para tener un futuro mejor.

103 Kids Among Hundreds Of Migrants Found In Abandoned Mexican Truck



Authorities in Mexico’s Gulf state of Veracruz discovered an abandoned truck with 343 migrants from Guatemala, Honduras, El Salvador, and Ecuador, including 103 unaccompanied minors, by the side of a highway

1/ pic.twitter.com/AdnG1LM3Ax — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) March 8, 2023

Menores deportados estaban atrapados en un camión abandonado en Veracruz

Las autoridades mexicanas encontraron a 103 menores no acompañados, en su mayoría de Guatemala, dentro de un remolque de camión abandonado en el estado de Veracruz, en el este de México, en uno de los mayores descubrimientos recientes de niños migrantes que viajan por México.

Además de los 103 niños, las autoridades encontraron en el tráiler a 212 adultos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador, dijo el Instituto Nacional de Migración (INM) de México en un comunicado. Otros 28 migrantes que viajaban en familia desde Guatemala y El Salvador también viajaban en el tráiler, lo que elevó el número total de pasajeros a 343.

Las autoridades descubrieron el tráiler en una carretera sin conductor, dijo el INM. Estaba equipado con ventiladores, un techo parcialmente ventilado y una estructura que creaba un segundo nivel dentro del remolque.