El mensaje que mandaron diputados de Morena a PAN tras fallo contra García Luna

En el marco de la sesión solemne en la Cámara de Diputados por el Día Internacional de la Lengua Materna, diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mandó un mensaje a Partido Acción Nacional (PAN) a través de una manta, esto, tras el fallo que se emitió en Estados Unidos (EU) en contra de Genaro García Luna.

Con la leyenda de "CulPAbles", diputados de Morena colgaron una manta larga en lo alto del recinto para reafirmar la culpabilidad del PAN frente al caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable el pasado martes 21 de febrero.

Cabe recordar que, tras el fallo en contra de Genaro García Luna, el PAN ha sido sumamente criticado, pues miembros de Morena acusan que sabían los crímenes.

Tan solo unas horas después de la declaración de culpabilidad del exsecretario, el expresidente Felipe Calderón emitió un comunicado en el que se deslindó de los delitos y aseguró que nunca ha pactado con criminales.

Diputados de @CENMorenaMX cuelgan en el recinto mega manta con la leyenda “CulPAbles” con dedicatoria a la bancada panista tras el fallo que se emitió en #EU, contra Genaro #GarcíaLuna.



La manta surge en plena sesión solemne por el Día Internacional de la Lengua Materna. pic.twitter.com/kqEm1tqCKu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 23, 2023

Asimismo, con referencias al PAN, los diputados morenistas desplegaron una manta con la cara de Genaro García Luna, así como el expresidente Felipe Calderón.

Genaro García Luna fue declarado culpable en EU por cinco cargos

Después de tres días de deliberaciones, el pasado 21 de febrero, los miembros del jurado a cargo del juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, llegaron al veredicto de declararlo culpable de cinco cargos en la corte de Estados Unidos (EU).

La esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, así como los dos hijos del exfuncionario mexicano, estuvieron presentes cuando se leyó el veredicto del jurado y declararlo culpable en EU.

AMLO asegura que fallo contra Genaro García Luna demuestra cambio en su gobierno

En ese sentido, este jueves 23 de febrero, El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos es ejemplo de que en México hay cambios con su gobierno. Preguntó que si esto hubiera pasado si hubiera ganado Anaya o Meade, miembros del PAN.

"¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Meade, hubieran juzgado a García Luna ¿Verdad que sí han habido cambios? Estas cosas no se veían, y vamos hacia adelante y vamos a seguir avanzando en la transformación”, destacó AMLO.

