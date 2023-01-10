Este fue el menú que ofreció AMLO a Biden y Trudeau en Palacio Nacional
Checa el menú que dio AMLO en Palacio Nacional a Joe Biden y Justin Trudeau durante la cena del primer día de la Cumbre de Líderes de América del Norte.
Este lunes dio inicio la X Cumbre de Líderes de América del Norte, cuya sede fue la Ciudad de México, particularmente el Palacio Nacional, lugar en el que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau; en donde ofreció una cena, este fue el menú.
El mandato de AMLO se ha caracterizado por ofrecer platillos típicos de Tabasco a sus invitados en eventos ofrecidos en Palacio Nacional.
La X Cumbre de Líderes de América del Norte no fue la excepción, ya que durante la cena que mantuvieron AMLO, Joe Biden y Justin Trudeau pudieron deleitarse de diversos platillos un tamal de chocolate.
Menú ofrecido a Biden y a Trudeau en la cena del 9 de enero
El menú se caracterizó por ingredientes o platillos de la cocina tabasqueña y se compuso de cuatro tiempos: entremés, la sopa, el plato fuerte y el postre.
Entrada:
*Tortilla inflada con queso y aguacate.
*Sopa de milpa
Plato fuerte:
*Filete de pescado con salsa de flor de calabaza, acompañado de arron con chipilín y verduras al vapor.
*Filete de res, con salsa, manteca de yuca y calabaza criolla.
Postre:
*Tamal con relleno de chocolate.
*Merengue con cítricos de crema criolla de guayaba.
Bebidas:
*Agua de matalí y de mandarina con menta.
*Vino mexicano blanco y tinto.
*Café de pluma de Hidalgo y de Oaxaca.
*Té.
Guarniciones:
*Pan brioche.
*Pan de maíz.
*Mantequilla.
Uno de los platillos predilectos de AMLO que suele ofrecer a sus invitados son los tamales de chipilín, típicos de la gastronomía tabasqueña.
También platillos con huitlachoche o postres con zapote negro fueron ofrecidos con anterioridad por AMLO a sus invitados.