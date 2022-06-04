Mercedes Benz pide revisar un millón de autos por posibles fallas

Mercedes Benz llamó a revisar un millón de autos fabricados entre 2004 y 2015 debido a un posible problema con el sistema de frenado, informó la KBA mediante un comunicado.

La autoridad federal de transporte alemana indicó que la revisión la deben realizar todos los autos de las series ML y GL de SUV y del monovolumen de lujo Clase R. fabricados entre 2004 y 2015.

“La corrosión en el servofreno puede, en el peor de los casos, provocar la interrupción de la conexión entre el pedal de freno y el sistema de frenado”, lo que ocasionará que el freno de servicio deje de funcionar, informó KBA.

|Reuters

¿Cuántos autos Mercedes Benz tienen fallas?

La KBA informó que en todo el mundo se retirarán 993 mil 407 autos Mercedes Benz en todo el mundo, y que tan solo en Alemania lograron localizar 70 mil de los coches que tienen fallas.

La compañía de autos alemana, Mercedes Benz, confirmó la información y explicó que la revisión de los vehículos se basa en la medida de análisis de informes aislados para ciertos vehículos.

Mercedes Benz indicó que comenzará inmediatamente con la revisión de los autos que podrían presentar fallas en el sistema de frenado y se pondrá en contacto con los propietarios.

Recientemente Mercedes Benz anunció que sus autos eléctricos se agotaron, ya que las cadenas de suministro ajustadas dificultan que el fabricante de automóviles de lujo se mantenga al día con la creciente demanda, dijo su director ejecutivo.

Cuando se le preguntó sobre comentarios de rivales, incluido Volkswagen VOWG_p.DE, afirmando que la demanda de vehículos eléctricos estaba superando la oferta, Ola Kaellenius dijo en la conferencia FT Future of the Car 2022: "Eso también es cierto en gran medida para nosotros".

Kaellenius también esbozó detalles de una plataforma totalmente electrificada para su marca AMG de alto rendimiento, que dijo que se dará a conocer en una actualización de estrategia que la compañía programó para el 19 de mayo.

