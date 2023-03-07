Se cumple un mes del terremoto que sacudió Turquía y Siria

Los residentes de Estambul se reunieron el lunes 6 de marzo en un parque local y encendieron velas para recordar a los muertos en Turquía por los terremotos del 6 de febrero.

Las velas rodeaban cartulinas con los nombres de las once ciudades de Turquía afectadas por los terremotos hace un mes.

Testimonios de quienes vivieron la tragedia

“Este duelo será nuestro legado histórico, después del 6 de febrero ninguno de nosotros podrá continuar con su vida como antes, por eso estamos aquí para mantener viva su memoria. Estamos haciendo un acto de duelo silencioso. dolor común", dijo Nevruz Tugce Ozcelik, un voluntario de búsqueda y rescate de 34 años que ayudó a los equipos a buscar sobrevivientes en las provincias de Gaziantep y Hatay después de los terremotos.

En el centro de Estambul, Eren Can enciende una vela en silencio por sus padres, que se encontraban entre los muertos en su ciudad natal de Antakya, Turquía.

En su dolor, después de excavar entre los escombros de la casa de su infancia, Can decidió iniciar una ceremonia de encendido de velas para recordar a las más de 46,000 personas muertas por los terremotos en Turquía.

"No hay nada que pueda describir o aliviar mi dolor, pero pensamos que el crecimiento de tal movimiento al menos se convertiría en algo en lo que nosotros, como sociedad, sanamos nuestras heridas, aliviamos nuestro dolor juntos y convertimos nuestro dolor común en un mejor futuro", dijo Can.

“La vela es una metáfora aquí, un símbolo de la transición de la oscuridad a la luz, creo que necesitamos esto como país”, agregó Can.

One month on from the devastating earthquakes, millions of people in Türkiye and Syria remain in urgent need of humanitarian assistance.



You can support @UNOCHA's relief efforts: https://t.co/4USQJ9rS9o



pic.twitter.com/AALAFPdZHe — United Nations (@UN) March 6, 2023

Siria: devastación a un mes después del terremoto

En el norte de Siria, la escala y la gravedad de las necesidades requieren una acción urgente para evitar consecuencias humanitarias devastadoras. Antes del terremoto, la región ya vivía en condiciones paupérrimas debido a que es el último bastión de los rebeldes en una guerra civíl de más de 10 años.

El terremoto dañó aún más el envejecido sistema de agua de la región, sometiéndolo a una nueva presión que aumenta la preocupación por un posible colapso, un riesgo que podría generar nuevos desafíos para la salud pública.

Miles de personas buscaron refugio temporal después del terremoto, lo que provocó condiciones de vida y saneamiento difíciles en Alepo, Hama y Lattakia. En un sitio de refugio temporal en Alepo, 850 personas comparten siete baños. En otro sitio, en una antigua fábrica de cemento, los niños juegan a la pelota cerca de áreas contaminadas por artefactos explosivos sin detonar.

Quake victims in Türkiye, Syria continue to receive assistance: Danish NGO https://t.co/T4LMGRa6V2 pic.twitter.com/j8p2wgSdxm — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 7, 2023

Las cifras del terremoto en Siria y Turquía

54,580 muertes, de los cuales 46,104 sucedieron en Turquía y 8,476 en Siria .

y 8,476 en . 122,500 heridos, 108,060 en Turquía y 14,500 en Siria .

y 14,500 en . 1,052 réplicas (hasta el 8 de febrero) de las cuales una llegó hasta 7.7 grados (13:24, 6 de febrero de 2023).

13,5 millones de personas y 4 millones de edificios se han visto afectados en Turquía .

. 5,37 millones de personas en Siria no tienen hogar

105 países y 16 organizaciones internacionales se comprometieron a apoyar a las víctimas del terremoto.