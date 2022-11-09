Meta anuncia despido masivo: Se van más de 11 mil empleados

Meta, la empresa matriz de Facebook, confirmó el despido masivo del 13% de su fuerza laboral, es decir, más de 11 mil empleados, mientras se enfrenta a altos costos y un débil mercado publicitario.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo, explicó que “el aumento de la competencia y la pérdida de señales publicitarias” provocaron menores ingresos de los que se esperaban.

#Meta, empresa matriz de #Facebook, informó que despedirá a más de 11 mil empleados, el 13% de sus trabajadores.



Son los primeros despidos masivos en sus 18 años de historia. pic.twitter.com/UdRYb0GjL1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

Mencionó, en un mensaje a los empleados, que “no solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica” tuvieron efectos en Meta.

La empresa pagará 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año de servicio, además de todo el tiempo libre pagado restante, como parte del paquete de indemnización tras el despido masivo.

Despido masivo en Meta, medida que se vio en compañías como Twitter

La salida de más de 11 mil empleados representa uno de los despidos más grandes de este año, los cuales siguen a miles de recortes en otras empresas tecnológicas, incluidas Twitter y Microsoft.

Además de este despido masivo, Meta planea reducir los gastos discrecionales y extender su congelamiento de contrataciones hasta el primer trimestre de 2023.

La empresa propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, tenía 87 mil 314 empleados a finales de septiembre de este año.

Este martes, Zuckerberg se dirigió a los ejecutivos de la empresa y señaló a los equipos comerciales y de reclutamiento como grupos que verían despidos.

El CEO de Meta aseguró que él era responsable de la recesión de la compañía, según dijeron personas familiarizadas con la reunión, citadas por Reuters.

Este conglomerado ha visto confusión en su futuro, ya que su plataforma insignia, Facebook, pierde usuarios jóvenes y enfrenta desafíos de ingresos debido a cambios en las políticas de privacidad de Apple.

Las acciones de Meta se desplomaron 19.6% en las horas posteriores al cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York el pasado 26 de octubre. Mientras que sus ingresos del tercer trimestre 2022 cayeron por segunda vez consecutiva, a 27 mil 710 millones de dólares, frente a 29 mil 010 millones del mismo periodo del año previo.

