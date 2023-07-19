Meta lanza versión comercial de su inteligencia artificial

Meta META.O lanzó el martes una versión comercial de Llama, su modelo de inteligencia artificial de código abierto, con lo que ofrecerá a las firmas "start-ups" y a otras empresas una potente alternativa gratuita a los costosos modelos patentados de OpenAI y Google.

La nueva versión del modelo, denominada Llama 2, será distribuida por Microsoft MSFT.O a través de su servicio en la nube Azure y se ejecutará en el sistema operativo Windows, afirma Meta en un blog, refiriéndose a Microsoft como "nuestro socio preferente" para el lanzamiento.

El modelo, que anteriormente Meta sólo proporcionaba a determinados académicos con fines de investigación, también estará disponible mediante descarga directa y a través de Amazon Web Services, Hugging Face y otros proveedores, según la entrada del blog y una entrada separada en Facebook del presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

“El código abierto impulsa la innovación porque permite a muchos más desarrolladores construir con nuevas tecnologías. Creo que se desbloquearía más progreso si el ecosistema fuera más abierto”. Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta.

Hacer que un modelo tan sofisticado como Llama esté ampliamente disponible y sea gratuito para que las empresas construyan sobre él amenaza con acabar con el temprano dominio establecido en el naciente mercado del software de inteligencia artificial generativa por actores como OpenAI, que Microsoft respalda y cuyos modelos ya ofrece a los clientes empresariales a través de Azure.

Competencia entre productos de inteligencia artificial

El primer Llama ya competía con los modelos que utilizan ChatGPT de OpenAI y el chatbot Bard de Google, mientras que el nuevo Llama ha sido preentrenado con un 40% más de datos que su predecesor, con más de un millón de anotaciones realizadas por humanos para afinar la calidad de sus resultados, dijo Mark Zuckerberg.

“Llama comercial podría cambiar el panorama. Cualquier mejora en los modelos de código abierto merma la cuota de mercado de los modelos de código cerrado, porque son más baratos y menos dependientes”. Amjad Masad, presidente ejecutivo de la plataforma de desarrollo de software Replit.

El anuncio sigue a los planes de los mayores rivales de Microsoft en la nube, Google GOOGL.O y Amazon AMZN.O, de ofrecer a las empresas una gama de modelos de inteligencia artificial entre los que elegir.

Amazon, por ejemplo, comercializa el acceso a Claude, la inteligencia artificial de la conocida startup Anthropic, además de su propia familia de modelos Titan. Google, en tanto, ha dicho que planea poner Claude y otros modelos a disposición de sus clientes de la nube. Hasta ahora, Microsoft se ha centrado en poner la tecnología de OpenAI a disposición de Azure.

A la pregunta de por qué Microsoft apoyaría una oferta que podría degradar el valor de OpenAI, un portavoz de Microsoft dijo que dar a los desarrolladores la opción de elegir los tipos de modelos que utilizan ayudaría a ampliar su posición como plataforma en la nube para el trabajo de inteligencia artificial.

🔹 #Meta | Mark Zuckerberg remarcó que 'Llama 2', el flamante modelo de lenguaje de Meta, es de código abierto, remarcando que "impulsa la innovación y mejora la seguridad".https://t.co/kjZzZJvHMo — Perfil.com (@perfilcom) July 19, 2023

Para Meta, un floreciente ecosistema de código abierto de tecnología de inteligencia artificial construida sobre sus modelos podría obstaculizar los planes de sus rivales para obtener ingresos de su tecnología patentada, cuyo valor se evaporaría si los desarrolladores pudieran utilizar sistemas de código abierto igualmente potentes de forma gratuita.

Meta también apuesta por beneficiarse de los avances, las correcciones de errores y los productos que puedan surgir de su modelo de convertirse en la opción por defecto para la innovación en inteligencia artificial, como ha hecho en los últimos años con su ampliamente adoptado marco de inteligencia artificial de código abierto PyTorch.