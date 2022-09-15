VIDEO: Captan enorme meteorito en el cielo de Escocia

Un enorme meteorito fue visto en el cielo de Escocia y el norte de Inglaterra la noche del 14 de septiembre, dejando atónitos a todos los residentes de ambos países.

La Red Meteorológica de Reino Unido recibió 35 informes públicos de personas que vieron una bola de fuego en Glasgow, Edimburgo, Ayrshire, Borders, Lanarkshire y Renfrewshire, así como en Irlanda.

"Hasta ahora hemos recibido 35 informes públicos sobre una bola de fuego detectada a las 21:00 y un par de nuestras cámaras la captaron", compartió la Red Meteorológica del Reino Unido.

También varios residentes que lograron ver el enorme meteorito en el cielo compartieron fotos y videos del momento a través de redes sociales.

LO ÚLTIMO: Meteorito atravesando el sur de Escocia y el norte de Inglaterra. pic.twitter.com/PKdbVCojIS — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 14, 2022

Algunos testigos aseguraron que vieron al meteorito “tan bajo que lo podían oír”, mientras que otros afirmaron que escucharon un fuerte estallido cuando comenzó a caer desde el cielo.

¿Qué es un meteorito?

La Universidad de La Plata en Argentina, definió que un meteorito se trata de un objeto que proviene del espacio. Lo que representa una oportunidad única de desentrañar los procesos cósmicos del Sistema Solar.

“Cada año la Tierra recibe una gran cantidad de materia cósmica, unas 200 mil toneladas de partículas de polvo que no son perceptibles. Sin embargo los meteoritos son claramente visibles”.

Los meteoritos de grandes dimensiones sufren una fragmentación o pulverización como resultado de la fricción con nuestra atmósfera o del impacto con otros planetas o satélites, por ello siempre caen a la Tierra siendo muy pequeños.

Otro meteorito que cayó recientemente a la Tierra

El pasado 17 de agosto, se registró el avistamiento de otro meteorito en el Mediterráneo. El Instituto de Astrofísica de Andalucía informó en esa ocasión que el objeto fue visto a las 23:18 horas. Algunos testigos indicaron que el meteorito tenía un brillo similar al de la Luna llena.

Las autoridades indicaron que ese meteorito entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 55 mil kilómetros por hora y procedía de un asteroide.

