Se metieron las abejas hasta la cabina y sufre accidente en Querétaro

Un aparatoso accidente ocurrió en la salida a la carretera México - Querétaro, a la altura de Amealco en San Juan del Río, Querétaro, un tráiler se impactó contra el muro de contención, tras el impacto el chofer resultó con lesiones leves por lo que no fue llevado al hospital, la razón del accidente se debió a que unas abejas se metieron a cabina de la pesada unidad lo que provocó que de pronto perdiera el control, esto fue lo que dijo el conductor del tráiler:

” ¿Se te metieron unas abejas?

- Sí, se me metieron unas abejas

-¿Y cómo estás?

- Bien carnal

- ¿Y cómo estás, te picaron?

- No, no me alcanzaron a picar, pero pues perdí el control “

Testigos también nos platicaron lo que ocurrió:

” Yo venía circulando por lo que es aquí la carretera 57 cuando vi que perdió el control, perdió el control y vi cómo se fue yendo hacia el acotamiento y pues impactó aquí por lo que veo afortunadamente el chofer está bien, si, si estuvo medio impactante

- ¿Ya lo valoraron paramédicos?

- No, creo que salió hasta por su propio pie, esta, se ve bien “

Luego del hecho al lugar llegaron elementos de seguridad federal quienes acordonaron la zona porque el tráiler venía cargado de pollos y no querían actos de rapiña, el chofer pidió el apoyo de su empresa de seguros para que respondiera por los daños y para que una grúa retirara su accidentado camión de la zona.