¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo 1 de octubre 2023?

Este domingo 1 de octubre 2023, Fuerza Informativa Azteca te mantiene informado sobre el avance de trenes en vivo de las 12 Líneas del Metro CDMX para que puedas calcular el tiempo de tus traslados, así como tomar las precauciones necesarias.

Te recordamos que la Línea 7 del Metro CDMX , que va desde El Rosario a Barranca del Muerto, ya no aceptará boletos, por lo que para acceder a esta estación lo podrás hacer únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Por otro lado, la Línea 1 brindará servicio desde ‘Observatorio’ hasta ‘Paltitlán’, mientras que la Línea 12 solo operará de ‘Mixcoac’ hasta ‘Periférico Oriente’. Para las estaciones cerradas existe transporte emergente con ayuda de la RTP y del Metrobús.

La Línea 7 le dice adiós al boleto magnético, el ingreso es únicamente con tu #TarjetaMI. En caso de dudas y aclaraciones, puedes comunicarte a los siguientes números de Whatsapp: pic.twitter.com/cPhUT5OUdP — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 1, 2023

¿Cómo va el avance de trenes en Metro CDMX hoy 1 de octubre 2023?

19:00 HORAS

El Metro CDMX informa acerca de un corte de energía por maniobras en la Línea 8 para rescatar a un perrito en la zona de vías.

Aun no pueden sacarlo pic.twitter.com/BykVZ1l8u0 — Kevin Job (@KevinJob17) October 2, 2023

14:55 HORAS

Algunos usuarios de la Línea B, rumbo a Buenavista, registraron basura dentro de los vagones.

Buena tarde, se canaliza con el área de limpieza para su debida atención. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 1, 2023

13:30 HORAS

Distintos usuarios reportan fallas en las escaleras eléctricas en la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro CDMX.

Va para un mes que las escaleras eléctricas de bajada de la estación Periférico oriente L 12 están sin funcionar. Afectando a usuarios de la 3ra edad en horas pico. @MetroCDMX

También las estación Lomas Estrella presenta esté mismo problema. pic.twitter.com/FOXN2pYnwr — Paul Fokker (@Paul01Fokker) October 1, 2023

11:40 HORAS

Se reporta el desalojo de algunos pasajero en Refinería en la Línea 7 del Metro CDMX; hasta el momento no se reporta un retraso considerable.

@guiametromx @MetroCDMX tren desalojado en Refinería L7, al momento no se observa retraso considerable. pic.twitter.com/wmNtnKROuM — ME - Ciudadano (casi) ejemplar (@matecharger21) October 1, 2023

9:00 HORAS

Algunos usuarios reportan que los trenes de la Línea 3 del Metro CDMX en Miguel Ángel de Quevedo, dirección a Indios Verdes, no han pasado desde hace 10 minutos.

Línea 3, sin trenes desde hace 10 minutos en Miguel Ángel de Quevedo, dirección Indios Verdes. — Jonh (@Jonhdoe1974) October 1, 2023

7:00 HORAS

El Sistema de Transporte colectivo Metro CDMX ha comenzado sus operaciones este domingo 1 de octubre de manera normal.

