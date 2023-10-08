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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo 8 de octubre 2023?

Consulta el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo 8 de octubre 2023; toma precauciones durante tu traslado en la ciudad.

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|REUTERS

Escrito por: Fernanda Benítez

Este domingo 8 de octubre 2034, Fuerza Informativa Azteca te mantiene informado sobre el avance de trenes en vivo de las 12 Líneas del Metro CDMX para que puedas calcular el tiempo de tus traslados, así como tomar precauciones necesarias.

Por otro lado, la Línea 1 brindará servicio desde ‘Observatorio’ hasta ‘Paltitlán’, mientras que la Línea 12 solo operará de ‘Mixcoac’ hasta ‘Periférico Oriente’. Para las estaciones cerradas existe transporte emergente con ayuda de la RTP y del Metrobús.

¿Cómo va el avance de trenes en Metro CDMX hoy 8 de octubre 2023?

14:40 HORAS

Se reporta que hay bolsas de basura en una de las estaciones del Metro CDMX.

14:00 HORAS

Algunas personas han reportado que los vagones de la Línea 6 están vandalizados.

13:50 HORAS

Usuarios del Metro CDMX reportan la presencia de vendedores dentro de uno de los vagones de la Línea 6; autoridades de este transporte público aseguraron que ya se están haciendo cargo de la situación.

7:00 HORAS

El Sistema de Transporte colectivo Metro CDMX ha comenzado sus operaciones este domingo 8 de octubre de manera normal.

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