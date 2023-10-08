¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo 8 de octubre 2023?
Consulta el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo 8 de octubre 2023; toma precauciones durante tu traslado en la ciudad.
Este domingo 8 de octubre 2034, Fuerza Informativa Azteca te mantiene informado sobre el avance de trenes en vivo de las 12 Líneas del Metro CDMX para que puedas calcular el tiempo de tus traslados, así como tomar precauciones necesarias.
Por otro lado, la Línea 1 brindará servicio desde ‘Observatorio’ hasta ‘Paltitlán’, mientras que la Línea 12 solo operará de ‘Mixcoac’ hasta ‘Periférico Oriente’. Para las estaciones cerradas existe transporte emergente con ayuda de la RTP y del Metrobús.
¿Cómo va el avance de trenes en Metro CDMX hoy 8 de octubre 2023?
14:40 HORAS
Se reporta que hay bolsas de basura en una de las estaciones del Metro CDMX.
Buena tarde, se canaliza con el área de limpieza para su debida atención.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 8, 2023
14:00 HORAS
Algunas personas han reportado que los vagones de la Línea 6 están vandalizados.
Tío @MetroCDMX perdón la lata, pero la gente no ayuda…— 🇮🇱 ME - Ciudadano (casi) ejemplar (@matecharger21) October 8, 2023
Vagón R.3489 de línea 6 súper vandalizado.
Agradezco atiendan como siempre 🙌 pic.twitter.com/iBn0uGyQZ0
13:50 HORAS
Usuarios del Metro CDMX reportan la presencia de vendedores dentro de uno de los vagones de la Línea 6; autoridades de este transporte público aseguraron que ya se están haciendo cargo de la situación.
Vagón N.1628 L6 Dirección Martin Carrera, viene este sujeto vendiendo, agradezco seguridad atienda mi querido @MetroCDMX.— 🇮🇱 ME - Ciudadano (casi) ejemplar (@matecharger21) October 8, 2023
🫡 pic.twitter.com/8mPi35gIf5
7:00 HORAS
El Sistema de Transporte colectivo Metro CDMX ha comenzado sus operaciones este domingo 8 de octubre de manera normal.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 13° C. pic.twitter.com/5MzkPv6PhN— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 8, 2023