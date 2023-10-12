¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 12 de octubre?

En tu viaje abordo del Metro CDMX este jueves 12 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto respecto a lo que pasa al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos.

Si este viernes vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de las estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este jueves 12 de octubre?

20:20 HORAS

El Metro de la CDMX informó que se registra una alta fluencia en la Línea 3, por lo que envió trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda.

Buena noche. Se registra afluencia en la Línea 3, se coordina el envío de trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2023

17:58 HORAS

Usuarios de la Línea 2, 9 y A reportaron que el avance es lento entre estaciones.

Son las 6 15 y ya tienes colapsada la linea azul, por dios porque retrasas tanto los trenes — matt (@agron_sprtan) October 13, 2023

14:54 HORAS

Usuarios de la Línea B reportan retrasos a pesar de que no es hora pico.

13:14 HORAS

¡Toma previsiones! Línea A del Metro CDMX tiene reportes en redes sociales de retrasos considerables. Hasta 10 minutos de espera por un tren.

Línea A, qué pasa? No hay tren en la estación desde hace más de 10 min.. — Rayzuli Aleksei Sanz (@RayzuliSanz) October 12, 2023

12:00 HORAS

Nuevas afectaciones en la Línea A del Metro CDMX. Retrasos y avance de trenes lento en los últimos minutos.

11:26 HORAS

Reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX. Espera demoras por un tren si vas con dirección a Universidad.

Ahora porque no avanza la línea 3 hacia Universidad??? — Mario Ayanami 📷🤘 (@MarioZala17) October 12, 2023

10:22 HORAS

¡Retrasos en la Línea A! Se acumulan reclamos en redes sociales sobre el avance de trenes lento en esta línea, con detenciones largas en varias estaciones.

Chismosos se tardó en llegar en santa Marta y aparte que llega se queda estacionado ya apúrense en la línea A — jhosua (@jhosua21061991) October 12, 2023

10:06 HORAS

¡Toma previsiones! Reportan demoras en la Línea 7 del Metro CDMX. Posibles detenciones y tiempos de espera de más de 10 minutos.

Por que va tan lento la línea 7 dirección el rosario — Jose Castillo (@JoseCas36002456) October 12, 2023

9:00 HORAS

¡Toma previsiones! Reportan afluencia máxima en la Línea A y Línea B del Metro CDMX. Demoras considerables y retrasos de alrededor de 15 minutos.

Servicio lento Linea A dirección Pantitlán, más de 7 minutos de espera por estación #MovilidadCDMX pic.twitter.com/VpJOMhsN2M — Jaime Nogales (@nogalesphoto) October 12, 2023

8:45 HORAS

Afluencia máxima en la Línea 2. Reportan desalojo de vagones y difunden imágenes de la importante carga de usuarios en las últimas horas. Toma previsiones.

Que son estas cosas de desalojar vagones del tren en funcionamiento en la línea 2? Tienen alguna explicación? (Sin contar con su policía que estaba agrediendo a todos los que pareciera que tomaban evid)@latinus_us @multimediostv @ImagenTVMex @mileniotv @telediario pic.twitter.com/PUUQBNqbck — Jared di Angelo (@JareddiAngelo1) October 12, 2023

6:53 HORAS

Usuarios informan que se mantienen los retrasos en la Línea B del Metro CDMX. Toma previsiones, pues hay afluencia muy alta en los andenes y tiempos de espera prolongados.

6:31 HORAS

¡Toma previsiones! Línea 8 del Metro CDMX, con reporte de avance de trenes lento y afluencia máxima en varias estaciones.

Sus 6 min de la línea 8 pic.twitter.com/ZitTFNIEcp — BeaAnzaldo🏳️‍🌈😁 (@aNZAlDiTaAA) October 12, 2023

6:19 HORAS

Reportan afectaciones en la Línea B del Metro CDMX; en redes sociales informan sobre un bajo flujo de trenes y avance lento, así como esperas prolongadas por un tren. Toma previsiones.