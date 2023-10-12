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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 12 de octubre?

Todos los días, Fuerza Informativa Azteca realiza un monitoreo en vivo de lo más importante que pasa en el Metro CDMX: avance de trenes y estaciones llenas.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy jueves 12 de octubre de 2023?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy jueves 12 de octubre de 2023?

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

En tu viaje abordo del Metro CDMX este jueves 12 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto respecto a lo que pasa al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos.

Si este viernes vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de las estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este jueves 12 de octubre?

20:20 HORAS
El Metro de la CDMX informó que se registra una alta fluencia en la Línea 3, por lo que envió trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda.

17:58 HORAS
Usuarios de la Línea 2, 9 y A reportaron que el avance es lento entre estaciones.

14:54 HORAS
Usuarios de la Línea B reportan retrasos a pesar de que no es hora pico.

13:14 HORAS
¡Toma previsiones! Línea A del Metro CDMX tiene reportes en redes sociales de retrasos considerables. Hasta 10 minutos de espera por un tren.

12:00 HORAS
Nuevas afectaciones en la Línea A del Metro CDMX. Retrasos y avance de trenes lento en los últimos minutos.

11:26 HORAS
Reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX. Espera demoras por un tren si vas con dirección a Universidad.

10:22 HORAS
¡Retrasos en la Línea A! Se acumulan reclamos en redes sociales sobre el avance de trenes lento en esta línea, con detenciones largas en varias estaciones.

10:06 HORAS
¡Toma previsiones! Reportan demoras en la Línea 7 del Metro CDMX. Posibles detenciones y tiempos de espera de más de 10 minutos.

9:00 HORAS
¡Toma previsiones! Reportan afluencia máxima en la Línea A y Línea B del Metro CDMX. Demoras considerables y retrasos de alrededor de 15 minutos.

8:45 HORAS
Afluencia máxima en la Línea 2. Reportan desalojo de vagones y difunden imágenes de la importante carga de usuarios en las últimas horas. Toma previsiones.

6:53 HORAS
Usuarios informan que se mantienen los retrasos en la Línea B del Metro CDMX. Toma previsiones, pues hay afluencia muy alta en los andenes y tiempos de espera prolongados.

6:31 HORAS
¡Toma previsiones! Línea 8 del Metro CDMX, con reporte de avance de trenes lento y afluencia máxima en varias estaciones.

6:19 HORAS
Reportan afectaciones en la Línea B del Metro CDMX; en redes sociales informan sobre un bajo flujo de trenes y avance lento, así como esperas prolongadas por un tren. Toma previsiones.

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