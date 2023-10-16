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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 16 de octubre de 2023?

Consulta el avance de trenes en vivo en las 12 Líneas del Metro CDMX en Fuerza Informativa Azteca,para que puedas llegar a tiempo a tus compromisos.

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El avance de trenes en vivo en el Metro CDMX.|Twitter @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras y Jennifer García

Este lunes 16 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae el monitor del avance de trenes en vivo de las 12 Líneas del Metro CDMX, para que lo tomes en cuenta al calcular tus tiempos de traslado en la capital del país.

Recuerda que en las Líneas 4, 6, 7 y 12 los pasajeros sólo pueden ingresar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, sin el uso del tradicional boleto. Además, la Línea 1 opera en su tramo Observatorio a Balderas y la Línea 12 hace lo propio de Mixcoac a Periférico Oriente.

¿Cómo va el avance de los trenes en el Metro CDMX hoy 16 de octubre?

20:15 HORAS
En la red social X, usuarios reportan que la Línea 9, 6 y B avanzan muy lento.

18:46 HORAS
De acuerdo con ciudadanos en redes sociales, la Línea 3 y la Línea 6 presentan demoras.

16:40 HORAS
Usuarios de la red social X, antes Twitter, reportaron que en la estación Pantitlán de la Línea A las puertas de los vagones llevaban 20 minutos cerradas.

16:00 HORAS
El avance se la Línea B se normalizó luego de que retiraron a la persona.

15:53 HORAS
La circulación de la Línea B se vio interrumpida luego de que una persona se arrojara al paso del tren. Por lo anterior, el Metro cortó la electricidad de las vías para intentar rescatar a la persona.

14:17 HORAS
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que para la tarde-noche de este lunes 16 de octubre de 2023, existe probabilidad de lluvia, por lo que en este caso, habrá marcha de seguridad en los trenes de la red del Metro CDMX. Pidió a los usuarios tomar previsiones en sus tiempos de traslado.

13:23 HORAS
Usuarios de la Línea 3 indican que han esperado 15 minutos por el paso de un tren en la estación Guerrero, en dirección a la terminal Universidad.

11:00 HORAS
Usuarios de la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario, indican que el avance de trenes es lento, ya que se han tardado hasta el doble de tiempo en recorrer las estaciones.

10:07 HORAS
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que debió retirar un convoy de circulación en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, para revisión. Aseguraron que el avance de trenes es continuo.

9:25 HORAS
Usuarios de la Línea 9, que corre de Tacubaya a Pantitlán, indican largos tiempos de espera para entrar a los andenes.

8:36 HORAS
En la Línea 7, pasajeros de la estación Tacuba indican que hay humo en el andén.

7:35 HORAS
En la Línea A, usuarios insisten en que los trenes pasan llenos y es complicado subir a ellos en la mañana de este lunes 16 de octubre de 2023. Lo mismo reportan en la Línea B.

7:04 HORAS
Usuarios de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, indican que esperan más de 40 minutos, pero no han podido subir a un convoy de lo llenos que llegan. Además, aseguran que el conductor del tren M0024 es muy grosero.

6:49 HORAS
En la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, las personas indican que los vagones están saturados. Además, en la Línea 7, de la terminal El Rosario a Barranca del Muerto, los andenes también tienen aglomeraciones de personas y llevan cinco minutos esperando un convoy.

6:30 HORAS
Usuarios de la Línea A indican que los trenes no han salido de la terminal La Paz y las personas han tardado hasta 20 minutos tan sólo en llegar al andén.

6:17 HORAS
En la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, algunos pasajeros indican que los trenes se detienen hasta por cinco minutos en cada estación.

6:09 HORAS
Pasajeros de la Línea A indican que sólo hay dos torniquetes que funcionan, por lo cual hay aglomeraciones de personas.

6:05 HORAS
Usuarios de la Línea 3 indican que llevan más de 20 minutos esperando un convoy en dirección a la terminal Indios Verdes.

5:00 HORAS
El Metro CDMX inicia operaciones este lunes 16 de octubre de 2023.

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en lunes?

Este lunes 16 de octubre de 2023, el Metro CDMX abre a las 5:00 horas y cerrará sus puertas a las 00:00 horas en sus 12 Líneas, de acuerdo con lo señalado por el Sistema de Transporte Colectivo en su página web.

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