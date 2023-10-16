¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 16 de octubre de 2023?

Este lunes 16 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae el monitor del avance de trenes en vivo de las 12 Líneas del Metro CDMX, para que lo tomes en cuenta al calcular tus tiempos de traslado en la capital del país.

Recuerda que en las Líneas 4, 6, 7 y 12 los pasajeros sólo pueden ingresar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, sin el uso del tradicional boleto. Además, la Línea 1 opera en su tramo Observatorio a Balderas y la Línea 12 hace lo propio de Mixcoac a Periférico Oriente.

¿Cómo va el avance de los trenes en el Metro CDMX hoy 16 de octubre?

20:15 HORAS

En la red social X, usuarios reportan que la Línea 9, 6 y B avanzan muy lento.

Que pasa en la línea 9, estamos en velódromo detenidos con dirección no pantitlan — 😁🌙✨🌈 (@mami0679) October 17, 2023

18:46 HORAS

De acuerdo con ciudadanos en redes sociales, la Línea 3 y la Línea 6 presentan demoras.

16:40 HORAS

Usuarios de la red social X, antes Twitter, reportaron que en la estación Pantitlán de la Línea A las puertas de los vagones llevaban 20 minutos cerradas.

Y que van a decir de pantitlan qué no nos abren las puertas los polis en dirección La paz ya llevamos 20 minutos aquí — イライス ❄️ (𝓘𝓻𝓪𝓲𝓼)💙 🇲🇽 (@thecrown004) October 16, 2023

16:00 HORAS

El avance se la Línea B se normalizó luego de que retiraron a la persona.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea B, todas las estaciones se encuentran en servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2023

15:53 HORAS

La circulación de la Línea B se vio interrumpida luego de que una persona se arrojara al paso del tren. Por lo anterior, el Metro cortó la electricidad de las vías para intentar rescatar a la persona.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea B. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2023

14:17 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que para la tarde-noche de este lunes 16 de octubre de 2023, existe probabilidad de lluvia, por lo que en este caso, habrá marcha de seguridad en los trenes de la red del Metro CDMX. Pidió a los usuarios tomar previsiones en sus tiempos de traslado.

De acuerdo al pronóstico del clima en la ciudad, esta tarde-noche se prevén lluvias. ⛈️ Por seguridad se disminuye la velocidad de los trenes en la red. Toma previsiones 🚇 pic.twitter.com/DiEzeXOrVF — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2023

13:23 HORAS

Usuarios de la Línea 3 indican que han esperado 15 minutos por el paso de un tren en la estación Guerrero, en dirección a la terminal Universidad.

No puede ser!!!, 15 minutos esperando en estación Guerrero con dirección a Universidad. pic.twitter.com/Orbh8s1WQ9 — Ariadna Orozco Bañuelos (@AriadnaOrozcoB2) October 16, 2023

11:00 HORAS

Usuarios de la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario, indican que el avance de trenes es lento, ya que se han tardado hasta el doble de tiempo en recorrer las estaciones.

Por qué está súper lento el servicio en Línea 7 dirección Barranca del muerto? Un trayecto de 15 minutos de Tacuba a Mixcoac lleva el doble del tiempo 😠 lo tome a las 10:30 son casi las 11, hijos de su putísima madre pinches 💩💩 — Alberto Figueroa (@arq_figueroa) October 16, 2023

10:07 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que debió retirar un convoy de circulación en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, para revisión. Aseguraron que el avance de trenes es continuo.

Buen día. Al momento la circulación de los trenes es continúa en la Línea 3, después de sustituir un tren para revisión. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2023

9:25 HORAS

Usuarios de la Línea 9, que corre de Tacubaya a Pantitlán, indican largos tiempos de espera para entrar a los andenes.

En la línea 9 debería ser cada 3 minutos desde las 5 am. Es ridículo que detengan a la gente para que no se sature el andén si se tardan para mandar los trenes, que se supondría hay trenes de sobra por los que no se están usando de la línea 1 — Gabino Rivera (@Gab1no) October 16, 2023

8:36 HORAS

En la Línea 7, pasajeros de la estación Tacuba indican que hay humo en el andén.

@MetroCDMX @telediario estación Tacuba línea 7 demasiado humo y el olor muy intenso pic.twitter.com/c1Nu3TCAvI — NHORBAK EL GUERRERO (@vicma1000) October 16, 2023

7:35 HORAS

En la Línea A, usuarios insisten en que los trenes pasan llenos y es complicado subir a ellos en la mañana de este lunes 16 de octubre de 2023. Lo mismo reportan en la Línea B.

Esta muy saturado y todos los trenes pasan llenos, tenemos que ir a trabajar pic.twitter.com/rsC2pUjmiD — Eric Lugo (@Erinkteotl1710) October 16, 2023

Hasta la madre línea B en la estación impulsora imposible subir... pic.twitter.com/THfSp3btlD — BH IDP (@BHBren1) October 16, 2023

7:04 HORAS

Usuarios de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, indican que esperan más de 40 minutos, pero no han podido subir a un convoy de lo llenos que llegan. Además, aseguran que el conductor del tren M0024 es muy grosero.

@MetroCDMX el conductor del tren M0024 muy grosero y aparte de todo nos dice que él ya el ya esta en su trabajo!!! Manden más trenes en la línea b más de 40 minutos y no se puede subir de tan lleno que viene — ANA ALVAREZ (@NATIUXLINDA) October 16, 2023

6:49 HORAS

En la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, las personas indican que los vagones están saturados. Además, en la Línea 7, de la terminal El Rosario a Barranca del Muerto, los andenes también tienen aglomeraciones de personas y llevan cinco minutos esperando un convoy.

Línea 9 y vagones saturados . Línea 7 anden saturado y cinco minutos esperando que llegue convoy — Кармен Эрнандеса (@zakura_73) October 16, 2023

6:30 HORAS

Usuarios de la Línea A indican que los trenes no han salido de la terminal La Paz y las personas han tardado hasta 20 minutos tan sólo en llegar al andén.

#LineaA así está su dosificación, del nabo.

10 min para entrar a la estación, más 5 min en entrar al andén, más 5 min en entrar al vagón y ahora no sale de La Paz!!! 😡 pic.twitter.com/arzchtH5Pv — Joan Joshua (@thejoanjoshua) October 16, 2023

6:17 HORAS

En la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, algunos pasajeros indican que los trenes se detienen hasta por cinco minutos en cada estación.

Línea B lenta y sus 5 minutos son de base en cada estación. Media hora desde Ecatepec hasta Oceanía, haciendo base en algunas estaciones. Se pasan. — Antoine Martell (@Anthjjeriiitoi1) October 16, 2023

6:09 HORAS

Pasajeros de la Línea A indican que sólo hay dos torniquetes que funcionan, por lo cual hay aglomeraciones de personas.

Cómo siempre la línea a con fallassolo 2 torniquetes funcionales pic.twitter.com/wbq0FBvKBW — Kerveros (@kerverosjuan) October 16, 2023

6:05 HORAS

Usuarios de la Línea 3 indican que llevan más de 20 minutos esperando un convoy en dirección a la terminal Indios Verdes.

Más de 20 min esperando metro dirección indios verdes no se pasen!!! Tomen sus precauciones línea 3 muy lenta. — Rodrigo García Martínez (@LicRodrigoGMtz) October 16, 2023

5:00 HORAS

El Metro CDMX inicia operaciones este lunes 16 de octubre de 2023.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 8° C. pic.twitter.com/hCjLqJ0vNb — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2023

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en lunes?

Este lunes 16 de octubre de 2023, el Metro CDMX abre a las 5:00 horas y cerrará sus puertas a las 00:00 horas en sus 12 Líneas, de acuerdo con lo señalado por el Sistema de Transporte Colectivo en su página web.

