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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 2 de octubre 2023?

Consulta el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para este lunes 2 de octubre 2023: toma precauciones durante tu traslado por la ciudad.

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Escrito por: Fernanda Benítez - Jennifer García

Este lunes 2 de octubre 2023, Fuerza Informativa Azteca te mantiene informado sobre el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para que puedas calcular el tiempo de tus traslados por la ciudad, así como tomar las precauciones necesarias.

Te recordamos que la Línea 7 del Metro CDMX, que va desde El Rosario a Barranca del Muerto, ya no aceptará boletos, por lo que para acceder a esta estación lo podrás hacer únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

La Línea 1 brindará servicio desde “Observatorio” hasta ”Paltitlán”, mientras que la Línea 12 solo operará de “Mixcoac” hasta “Periférico Oriente”. Para las estaciones cerradas existe transporte emergente con ayuda de la RTP y del Metrobús.

¿Cómo va el avance de trenes en Metro CDMX hoy 2 de octubre 2023?

20:13 HORAS
Usuarios reportan que el Metro de la CDMX presenta retrasos en la estación Chabacano de la Línea 9.

18:15 HORAS
Debido a la lluvia presente en diversos puntos de la Ciudad de México, el avance de los trenes es lento en las líneas 3, 5, 8, 9, 12, A y B, informó el Metro CDMX.

14:20 HORAS

Usuarios reportan presencia de vendedores ambulantes en la Línea 2 del Metro CDMX en la estación Panteones en dirección a Tasqueña; autoridades refuerza vigilancia en esta estación.

12:00 HORAS

Se reporta el lento avance de los trenes en la Línea 9 del Metro CDMX; algunos usuarios están molestos por esta situación.

11:45 HORAS

Usuarios que se encontraban en la estación Coyuya en la Línea 8 del Metro CDMX informaron que encontraron una perrita que deambulaba por dicho lugar.

10:00 HORAS

Algunos usuarios del Metro CDMX reportan que en la estación Taxqueña las máquinas se están quedando con el dinero al momento de querer recargar las tarjetas, agregando el mal trato de los oficiales.

9:00 HORAS

El Metro CDMX anunció que realizó un corte de energía, junto con algunas maniobras en la Línea 3 , esto para retirar un objeto metálico que se encontraba en las vía de la estación Universidad; al momento los trenes de esta línea funcionan de forma constante.

7:00 HORAS

 El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX ha comenzado sus operaciones de forma normal este lunes 2 de octubre 2023.

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