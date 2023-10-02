¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 2 de octubre 2023?

Este lunes 2 de octubre 2023, Fuerza Informativa Azteca te mantiene informado sobre el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para que puedas calcular el tiempo de tus traslados por la ciudad, así como tomar las precauciones necesarias.

Te recordamos que la Línea 7 del Metro CDMX, que va desde El Rosario a Barranca del Muerto, ya no aceptará boletos, por lo que para acceder a esta estación lo podrás hacer únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

La Línea 1 brindará servicio desde “Observatorio” hasta ”Paltitlán”, mientras que la Línea 12 solo operará de “Mixcoac” hasta “Periférico Oriente”. Para las estaciones cerradas existe transporte emergente con ayuda de la RTP y del Metrobús.

¿Cómo va el avance de trenes en Metro CDMX hoy 2 de octubre 2023?

20:13 HORAS

Usuarios reportan que el Metro de la CDMX presenta retrasos en la estación Chabacano de la Línea 9.

15 minutos detenido chabacano línea 9 — luis Guerrero (@blaquichon1) October 3, 2023

18:15 HORAS

Debido a la lluvia presente en diversos puntos de la Ciudad de México, el avance de los trenes es lento en las líneas 3, 5, 8, 9, 12, A y B, informó el Metro CDMX.

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, el avance de los trenes es lento en las líneas 3, 5, 8, 9, 12, A y B. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 3, 2023

14:20 HORAS

Usuarios reportan presencia de vendedores ambulantes en la Línea 2 del Metro CDMX en la estación Panteones en dirección a Tasqueña; autoridades refuerza vigilancia en esta estación.

Buena tarde, se refuerza vigilancia en la estación Panteones a fin de inhibir el comercio informal. Agradecemos tu reporte. pic.twitter.com/k0YANqL14z — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2023

12:00 HORAS

Se reporta el lento avance de los trenes en la Línea 9 del Metro CDMX; algunos usuarios están molestos por esta situación.

@MetroCDMX qué pasa en L9 está detenido el convoy y el andén se está desbordando pic.twitter.com/MmXKDvcM0v — José Andrés (@Radnes_) October 2, 2023

11:45 HORAS

Usuarios que se encontraban en la estación Coyuya en la Línea 8 del Metro CDMX informaron que encontraron una perrita que deambulaba por dicho lugar.

10:00 HORAS

Algunos usuarios del Metro CDMX reportan que en la estación Taxqueña las máquinas se están quedando con el dinero al momento de querer recargar las tarjetas, agregando el mal trato de los oficiales.

Buen día. Para realizar tu reporte, puedes comunicarte a la Gerencia de Atención al Usuario por correo a: unidad_de_orientacion@metro.cdmx.gob.mx o comunicarte a los siguientes números: pic.twitter.com/I4qKadj8qd — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2023

9:00 HORAS

El Metro CDMX anunció que realizó un corte de energía, junto con algunas maniobras en la Línea 3 , esto para retirar un objeto metálico que se encontraba en las vía de la estación Universidad; al momento los trenes de esta línea funcionan de forma constante.

#AvisoMetro: Esta mañana, se realizó un corte de energía y maniobras en la Línea 3, para retirar de vías de la estación Universidad un objeto metálico (lata). Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad. Al momento el paso de los… pic.twitter.com/KovD704zze — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2023

7:00 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX ha comenzado sus operaciones de forma normal este lunes 2 de octubre 2023.