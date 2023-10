¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 23 de octubre de 2023?

@MetroCDMX me subí al convoy N. 1858 a las 8 AM, son 8:30 y apenas vamos en viveros y va parado.

Eso me da 7.5 minutos por estación.

Voy de CU a niños héroes. Según mis cálculos (7.5 min x 11 estaciones) eso es 90 minutos. Osea 2.6 horas recorrer la línea completa. En resumen 🖕 pic.twitter.com/Mgx2XhLmfb