¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 23 de octubre de 2023?

Este lunes 23 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brinda el monitoreo en vivo del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, para que llegues a tiempo a tus destinos en la capital del país.

Recuerda que la Línea 1 opera en su tramo Observatorio a Balderas, mientras que la Línea 12 brinda servicio entre Mixcoac a Periférico Oriente. En los tramos cerrados, existe un servicio provisional con autobuses de la RTP y del Metrobús.

Además, hoy inicia una nueva ruta de la RTP, de Agrícola Oriental a Lázaro Cárdenas, ante el eventual mantenimiento a la Línea 9, del cual aún no hay fecha de inicio de labores.

#CDMX | ¡Nueva ruta a partir de hoy para el #RTP!



En apoyo a la #Línea9 del @MetroCDMX, abrieron una nueva ruta de esta alternativa de transporte; costará cinco pesos.



El #MetroCDMX cerrará #Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva.@_NinaAndrade nos cuenta en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/TDb8vJxnH5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023

¿Cómo va el avance de los trenes en el Metro CDMX hoy 23 de octubre?

22:27 HORAS

El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 1 por maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren en la estación Tacubaya. Se trata de un hombre de 35 años.

18:43 HORAS

Aparentemente el retraso en la Línea B continúa, pues las quejas de los ciudadanos a través de X, antes Twitter, no dejan de llegar a los comentarios de la cuenta del Metro de la CDMX.

Que pasa en lubea b pic.twitter.com/Z1CneByEvP — Edith Alameda (@alameda_edith) October 24, 2023

16:43 HORAS

Usuarios de la Línea B informaron que el avance del Metro CDMX era lento.

Linea B detenida, avisen para mejor salirme a tomar la combi... — Aiuda (@luizetm17) October 23, 2023

10:56 HORAS

Usuarios de la Línea 3 indican que en la estación Guerrero, en dirección a la terminal Universidad, los trenes pasan cada 10 minutos.

Guerrero Línea 3 @MetroCDMX dirección universidad.

Pasa el vagon cada 10 minutos y para variar lleno. Malditos incompetentes pic.twitter.com/HtppM4Akeu — Dan_Outlaw (@OutlawVagabond_) October 23, 2023

10:23 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que realizó un corte de corriente en la Línea 9 para recoger una lata que cayó a las vías en la estación Ciudad Deportiva. Aseguraron que el avance de trenes es constante.

Buen día. Se realizó un corte de energía y maniobras en la Línea 9, para retirar de vías de la estación Ciudad Deportiva un objeto metálico (lata). Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad. Al momento el paso de los trenes en la… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2023

10:11 HORAS

Usuarios de la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, indican que uno de los convoyes lleva más de 10 minutos detenido en la estación Puebla.

@MetroCDMX qué pasa en Línea 9??

Lleva más de 10 minutos parado en metro en estación Puebla, — Alejandro Salinas P. (@Alejand90527971) October 23, 2023

8:40 HORAS

En la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, algunas personas reportan que los trenes tardan en promedio siete minutos y medio en recorrer cada estación.

@MetroCDMX me subí al convoy N. 1858 a las 8 AM, son 8:30 y apenas vamos en viveros y va parado.

Eso me da 7.5 minutos por estación.

Voy de CU a niños héroes. Según mis cálculos (7.5 min x 11 estaciones) eso es 90 minutos. Osea 2.6 horas recorrer la línea completa. En resumen 🖕 pic.twitter.com/Mgx2XhLmfb — Rodrigo Roman (ロドリゴ) (@MrRomano_) October 23, 2023

7:51 HORAS

En la Línea 7, en dirección a la terminal Barranca del Muerto, algunas personas indican que los trenes están tardando demasiado tiempo en pasar y que en la estación Tacuba hay aglomeración de usuarios.

Línea 7, dirección Barranca del Muerto está tardando demasiado. Ya hay demasiada gente en Tacuba. No se puede subir ni bajar del tren — DWitcher (@Nosoyeltravieso) October 23, 2023

7:27 HORAS

En la Línea 2, que comprende de Tasqueña a Cuatro Caminos, algunos pasajeros afirman que el tren con número R.3823 realiza frenados intempestivos.

Viene frenando bien feo un tren en la línea 2, ya varios casi se caen, manejen bien 🙄🙄🙄, no se cual sea pero tiene un r.3823 — Xar Nieto (@pinkidoo576) October 23, 2023

7:17 HORAS

Usuarios de la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, indican que los trenes quedan detenidos por 10 minutos en cada estación.

Linea 7 detenida mas de 10 minutos en cada estacion — Yeicob_ Olalde (@emcjimo) October 23, 2023

6:39 HORAS

Usuarios comparten fotografías de largas filas en la Línea 5 para entrar, debido a fallas en los torniquetes.

Dicen que son nuevos sus pinches torniquetes de la línea 5, tiene un desmadre 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5jpf5kSYQ1 — Francisco Javier Luna Perez (@Francis82445106) October 23, 2023

6:36 HORAS

Los trenes en la Línea B, en dirección a la terminal Buenavista, se detienen en las estaciones por un par de minutos.

#LineaB Dirección Buenavista, deteniéndose en un par de estaciones unos minutos, pasando Oceanía con buen avance — Mawwy 😎 (@mawwyrm) October 23, 2023

6:16 HORAS

Usuarios de la Línea A comparten videos de aglomeraciones de personas en las escaleras de acceso a la terminal Pantitlán.

Nada que ver su imagen con la realidad lo que más molesta que diario la ponen pic.twitter.com/2bOsBrCgJR — Angel calvillo (@zepy_ia) October 23, 2023

6:09 HORAS

En la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi, pasajeros afirman que los trenes tiene un lento avance y tardan mucho en cada estación.

Línea 8 va lenta, se tarda mucho en cada estación, cada vez salgo más temprano para no llegar tarde a mi trabajo y llegó al metro, todo se va al carajo... — Brissa Fénix Negro (@brissfenixnegro) October 23, 2023

5:49 HORAS

Usuarios de la Línea A, que recorre de Pantitlán a La Paz, aseguran que los convoyes tardan hasta siete minutos en cada estación.

Excelente inicio de semana tomen precaución #lineaA para no variar va lenta promedio de 7 min por estación @MetroCDMX qué onda con tus servicio hacia #pantitlan — jazmín lópez (@jazmnlp10159984) October 23, 2023

5:00 HORAS

El Metro CDMX inició operaciones este lunes 23 de octubre de 2023.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 10° C pic.twitter.com/FmKbqTmhKg — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2023

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en lunes?

Este lunes 23 de octubre de 2023, el Metro CDMX inició operaciones a las 5:00 horas y cerrará sus puertas a las 0:00 horas, de acuerdo con lo señalado por el Sistema de Transporte Colectivo en su página web.

