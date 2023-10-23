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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 23 de octubre de 2023?

Consulta el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, para que puedas llegar a tiempo a tus compromisos en la capital este inicio de semana.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy jueves 16 de noviembre de 2023?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy jueves 16 de noviembre de 2023?|Twitter @metrocdmx

Escrito por: César Contreras y Jennifer García

Este lunes 23 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brinda el monitoreo en vivo del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, para que llegues a tiempo a tus destinos en la capital del país.

Recuerda que la Línea 1 opera en su tramo Observatorio a Balderas, mientras que la Línea 12 brinda servicio entre Mixcoac a Periférico Oriente. En los tramos cerrados, existe un servicio provisional con autobuses de la RTP y del Metrobús.

Además, hoy inicia una nueva ruta de la RTP, de Agrícola Oriental a Lázaro Cárdenas, ante el eventual mantenimiento a la Línea 9, del cual aún no hay fecha de inicio de labores.

¿Cómo va el avance de los trenes en el Metro CDMX hoy 23 de octubre?

22:27 HORAS
El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 1 por maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren en la estación Tacubaya. Se trata de un hombre de 35 años.

18:43 HORAS
Aparentemente el retraso en la Línea B continúa, pues las quejas de los ciudadanos a través de X, antes Twitter, no dejan de llegar a los comentarios de la cuenta del Metro de la CDMX.

16:43 HORAS
Usuarios de la Línea B informaron que el avance del Metro CDMX era lento.

10:56 HORAS
Usuarios de la Línea 3 indican que en la estación Guerrero, en dirección a la terminal Universidad, los trenes pasan cada 10 minutos.

10:23 HORAS
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que realizó un corte de corriente en la Línea 9 para recoger una lata que cayó a las vías en la estación Ciudad Deportiva. Aseguraron que el avance de trenes es constante.

10:11 HORAS
Usuarios de la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, indican que uno de los convoyes lleva más de 10 minutos detenido en la estación Puebla.

8:40 HORAS
En la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, algunas personas reportan que los trenes tardan en promedio siete minutos y medio en recorrer cada estación.

7:51 HORAS
En la Línea 7, en dirección a la terminal Barranca del Muerto, algunas personas indican que los trenes están tardando demasiado tiempo en pasar y que en la estación Tacuba hay aglomeración de usuarios.

7:27 HORAS
En la Línea 2, que comprende de Tasqueña a Cuatro Caminos, algunos pasajeros afirman que el tren con número R.3823 realiza frenados intempestivos.

7:17 HORAS
Usuarios de la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, indican que los trenes quedan detenidos por 10 minutos en cada estación.

6:39 HORAS
Usuarios comparten fotografías de largas filas en la Línea 5 para entrar, debido a fallas en los torniquetes.

6:36 HORAS
Los trenes en la Línea B, en dirección a la terminal Buenavista, se detienen en las estaciones por un par de minutos.

6:16 HORAS
Usuarios de la Línea A comparten videos de aglomeraciones de personas en las escaleras de acceso a la terminal Pantitlán.

6:09 HORAS
En la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi, pasajeros afirman que los trenes tiene un lento avance y tardan mucho en cada estación.

5:49 HORAS
Usuarios de la Línea A, que recorre de Pantitlán a La Paz, aseguran que los convoyes tardan hasta siete minutos en cada estación.

5:00 HORAS
El Metro CDMX inició operaciones este lunes 23 de octubre de 2023.

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en lunes?

Este lunes 23 de octubre de 2023, el Metro CDMX inició operaciones a las 5:00 horas y cerrará sus puertas a las 0:00 horas, de acuerdo con lo señalado por el Sistema de Transporte Colectivo en su página web.

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