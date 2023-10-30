¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 30 de octubre de 2023?

Este lunes 30 de octubre de 2023, consulta el avance de trenes en vivo con el monitoreo que realiza Fuerza Informativa Azteca (FIA) en las 12 Líneas del Metro CDMX.

Recuerda que ayer reabrió un tramo renovado de la Línea 1 de Pino Suárez a Pantitlán. Mientras que de Pino Suárez a Balderas hay servicio provisional con RTP y de Balderas a Observatorio puedes continuar con tu camino en el tren.

Buen día. La Línea 1 se encuentra ofreciendo servicio de Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Se brinda apoyo de RTP entre Balderas y Pino Suárez en ambos sentidos. pic.twitter.com/W02rZSik6O — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2023

Además, la Línea 12 funciona en su tramo Mixcoac a Periférico Oriente. En el tramo cerrado, existe servicio de transporte con autobuses de la RTP y del Metrobús.

¿Cómo va el avance de los trenes en el Metro CDMX hoy 30 de octubre?

19:17 HORAS

Personal del Metro CDX resguardó 11 tortugas y un caimán que se encontraban en la estación Rosario.

Personal de la #SSC resguardó una cría de caimán y 11 tortugas halladas en la estación del @MetroCDMX #Rosario. https://t.co/nxjSmIqbWU pic.twitter.com/AFJ7Va82jC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 31, 2023

14:03 HORAS

Pasajeros de la Línea A, que corre de La Paz a Pantitlán, afirman que han tardado hasta media hora en recorrer de Acatitla a Peñón Viejo; es decir, sólo dos estaciones.

#MetroCDMX como siempre con miles de pretextos por la lentitud de ir avanzó. Linea A , va a vuelta de rueda llevo más de media hora en llegar de Acatitla a Peñón Viejo. Cada día peor, siendo las 2:03 PM y no avisan que va a ir lento. — Andreita💋 (@sody2020) October 30, 2023

13:55 HORAS

Usuarios reportan que al abordar la Línea 9, que comprende de las estaciones Tacubaya a Pantitlán, “se siente como subirte a un carrito de feria”.

Qué onda con la línea 9 del metro? Literal se siente como subirte a un carrito de feria. Me parece una falta de respeto que no reciba una manutención adecuada, más cuando es de las líneas más concurridas. @MetroCDMX @martibatres @OHarfuch @PartidoMorenaMx — Eli :) (@Judi6669) October 30, 2023

9:31 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo informó que tuvo que realizar un corte de corriente en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario, debido a que una persona estaba en la zona de vías. El organismo público descentralizado agregó que el avance de trenes es lento y a la brevedad restablecerá el servicio.

#AvisoMetro: Se realiza un corte de corriente en la Línea 7, para realizar maniobras y retirar a una persona de vías. La marcha es lenta, en breve se normalizará el servicio. Respeta la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2023

8:31 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) aseguró que hay "afluencia" de pasajeros en la Línea B, por lo cual agiliza el avance de trenes.

Buen día. Se presenta afluencia en la Línea B, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. Atiende las indicaciones del personal del sistema. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2023

7:19 HORAS

Usuarios de la Línea B afirman que el avance de trenes es lento esta mañana.

Línea B, super lenta — Letty (@Letty6403328253) October 30, 2023

7:17 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo informó que en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, retiró un tren de circulación con el fin de realizar una revisión.

Buen día. Se agiliza el avance de los trenes en la Línea A, luego de retirar un tren de circulación para revisión. Permite el libre cierre, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2023

7:04 HORAS

Usuarios de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, aseguran que el avance de trenes es de entre 10 a 15 minutos.

De 10 a 15 minutos en línea B, no fake news. — Auu (@auu_laa) October 30, 2023

7:02 HORAS

En la terminal Pantitlán, de la Línea 5, pasajeros comparten fotografías de aglomeraciones en los andenes.

Así como uno se desplaza se pasan de berenjena pic.twitter.com/vNYyXWqjhh — Flori Galván(Betin) (@Flori_Galvan_) October 30, 2023

6:59 HORAS

Usuarios de la Línea A afirman que uno de los trenes tiene una falla en la estación Tepalcates.

Tren descompuso en tepalcates... Pinche servicio de mierda💩💩💩💩💩 pic.twitter.com/SxKy6ufXd2 — Pancho (@Pancho63349524) October 30, 2023

5:00 HORAS

El Metro CDMX inicia operaciones este lunes 30 de octubre de 2023.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 25° C Mín. 9° C. pic.twitter.com/gqZVhr8HZ4 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2023

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en lunes?

Este lunes 30 de octubre, el Metro CDMX abre a las 5:00 horas y cerrará sus puertas a las 0:00 horas, de acuerdo con lo indicado por el Sistema de Transporte Colectivo en su página web.

