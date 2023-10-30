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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 30 de octubre de 2023?

Consulta este lunes el avance de trenes en vivo en las 12 Líneas del Metro CDMX para que puedas llegar a tiempo a tus traslados por la capital del país.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy domingo 5 de noviembre de 2023?
Consulta el avance de trenes en el Metro CDMX.|Twitter @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Este lunes 30 de octubre de 2023, consulta el avance de trenes en vivo con el monitoreo que realiza Fuerza Informativa Azteca (FIA) en las 12 Líneas del Metro CDMX.

Recuerda que ayer reabrió un tramo renovado de la Línea 1 de Pino Suárez a Pantitlán. Mientras que de Pino Suárez a Balderas hay servicio provisional con RTP y de Balderas a Observatorio puedes continuar con tu camino en el tren.

Además, la Línea 12 funciona en su tramo Mixcoac a Periférico Oriente. En el tramo cerrado, existe servicio de transporte con autobuses de la RTP y del Metrobús.

¿Cómo va el avance de los trenes en el Metro CDMX hoy 30 de octubre?

19:17 HORAS
Personal del Metro CDX resguardó 11 tortugas y un caimán que se encontraban en la estación Rosario.

14:03 HORAS
Pasajeros de la Línea A, que corre de La Paz a Pantitlán, afirman que han tardado hasta media hora en recorrer de Acatitla a Peñón Viejo; es decir, sólo dos estaciones.

13:55 HORAS
Usuarios reportan que al abordar la Línea 9, que comprende de las estaciones Tacubaya a Pantitlán, “se siente como subirte a un carrito de feria”.

9:31 HORAS
El Sistema de Transporte Colectivo informó que tuvo que realizar un corte de corriente en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario, debido a que una persona estaba en la zona de vías. El organismo público descentralizado agregó que el avance de trenes es lento y a la brevedad restablecerá el servicio.

8:31 HORAS
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) aseguró que hay "afluencia" de pasajeros en la Línea B, por lo cual agiliza el avance de trenes.

7:19 HORAS
Usuarios de la Línea B afirman que el avance de trenes es lento esta mañana.

7:17 HORAS
El Sistema de Transporte Colectivo informó que en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, retiró un tren de circulación con el fin de realizar una revisión.

7:04 HORAS
Usuarios de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, aseguran que el avance de trenes es de entre 10 a 15 minutos.

7:02 HORAS
En la terminal Pantitlán, de la Línea 5, pasajeros comparten fotografías de aglomeraciones en los andenes.

6:59 HORAS
Usuarios de la Línea A afirman que uno de los trenes tiene una falla en la estación Tepalcates.

5:00 HORAS
El Metro CDMX inicia operaciones este lunes 30 de octubre de 2023.

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en lunes?

Este lunes 30 de octubre, el Metro CDMX abre a las 5:00 horas y cerrará sus puertas a las 0:00 horas, de acuerdo con lo indicado por el Sistema de Transporte Colectivo en su página web.

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