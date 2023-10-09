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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 9 de octubre de 2023?

Consulta el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, para que puedas llegar a tiempo a tus citas en la capital del país este lunes 9 de octubre.

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El avance de trenes en el Metro CDMX.|Twitter @MetroCDMX.

Escrito por: César Contreras y Jennifer García

Este lunes 9 de octubre de 2023, consulta en Fuerza Informativa Azteca (FIA) el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, para que llegues a tiempo a tus traslados por la capital del país.

Recuerda que la Línea 1 opera en su tramo de Observatorio a Balderas, mientras que la Línea 12 brinda servicio entre las estaciones Mixcoac a Periférico Oriente. En las estaciones cerradas de ambas líneas existe servicio de transporte emergente con autobuses de la RTP y el Metrobús.

¿Cómo va el avance de los trenes en el Metro CDMX hoy 9 de octubre?

20:00 HORAS
El transporte naranja informó que se registra alta afluencia de usuarios en la Línea 3.

19:36 HORAS
Usuarios de la Línea 3 reportan tiempos de espera prolongados con dirección a Universidad.

18:03 HORAS
El Metro invitó a los ciudadanos a tomar previsiones porque implementaron marcha de seguridad debido a las lluvias en la CDMX. Este avance lento afectará a la L2, L4, L8 y L9.

17:40 HORAS
Los reportes de ciudadanos indican que la Línea B avanza lento.

15:40 HORAS
Usuarios de la Línea B reportaron que un tren entero fue desalojado y retirado en la estación en la Estación Flores Magón, con dirección a Ciudad Azteca. Ante esto, el Metro de la CDMX dijo que tenían que retirarlo para revisarlo.

14:18 HORAS
Usuarios de la Línea 3 indican que está detenido el avance de trenes.

10:36 HORAS
En la Línea 9 en dirección a la terminal Tacubaya, usuarios reportan que han esperado por más de 10 minutos el paso de un tren.

9:38 HORAS
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que debido a la lluvia que cae en la capital del país, implementó la marcha de seguridad en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.

9:18 HORAS
En redes sociales, usuarios de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, indican que el vagón R3306 tiene una de las puertas abiertas y así continúa circulando.

9:01 HORAS
Usuarios de la Línea B indican que en la terminal Buenavista no ha salido un convoy en al menos 10 minutos.

8:25 HORAS
Usuarios comparten fotografías de aglomeraciones para entrar a la terminal Pantitlán de la Línea 5 en dirección a la estación Politécnico.

8:03 HORAS
En la estación Guerrero de la Línea 3, en dirección a la terminal Universidad, algunas personas reportan aglomeraciones en pasillos de la estación.

7:51 HORAS
Pasajeros de la Línea A, de Pantitlán a La Paz, aseguran que los trenes se tardan más de 10 minutos por estación.

7:42 HORAS
Pasajeros acusan que en la terminal Constitución de 1917 de la Línea 8 los trenes tardan en salir más de 10 minutos.

6:58 HORAS
En la Línea B, algunas personas comparten videos de un tren que ha estado detenido por más de cinco minutos y además hay aglomeración de usuarios en los andenes.

6:52 HORAS
En la estación Polanco de la Línea 7, pasajeros indican que las escaleras eléctricas están apagadas desde hace varias semanas.

6:47 HORAS
En la Línea 7, que corre de la terminal El Rosario a Barranca del Muerto, algunas personas indican que hay retrasos de más de 10 minutos en el paso de convoyes por las estaciones.

6:44 HORAS
Usuarios de la Línea 8, que comprende de Constitución de 1917 a Garibaldi, reportan que los andenes están llenos y desde hace 10 minutos no pasa un tren.

5:53 HORAS
Usuarios de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, indican que hay retrasos en el avance de trenes.

5:00 HORAS
El Metro CDMX inicia operación este lunes 9 de octubre de 2023.

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en lunes?

Este lunes 9 de octubre, el Metro CDMX abre a las 5:00 horas y terminará de brindar servicio a las 00:00 horas, como lo indica el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en su sitio oficial de internet.

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