¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 9 de octubre de 2023?

Este lunes 9 de octubre de 2023, consulta en Fuerza Informativa Azteca (FIA) el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, para que llegues a tiempo a tus traslados por la capital del país.

Recuerda que la Línea 1 opera en su tramo de Observatorio a Balderas, mientras que la Línea 12 brinda servicio entre las estaciones Mixcoac a Periférico Oriente. En las estaciones cerradas de ambas líneas existe servicio de transporte emergente con autobuses de la RTP y el Metrobús.

¿Cómo va el avance de los trenes en el Metro CDMX hoy 9 de octubre?

20:00 HORAS

El transporte naranja informó que se registra alta afluencia de usuarios en la Línea 3.

Buena noche. Se registra alta afluencia en la Línea 3. Se coordina el envío de trenes vacíos a estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 10, 2023

19:36 HORAS

Usuarios de la Línea 3 reportan tiempos de espera prolongados con dirección a Universidad.

Que pasó en la línea 3 dirección universidad??? No pasa el tren!!! — Lucero Garnica (@garnica_lucero) October 10, 2023

18:03 HORAS

El Metro invitó a los ciudadanos a tomar previsiones porque implementaron marcha de seguridad debido a las lluvias en la CDMX. Este avance lento afectará a la L2, L4, L8 y L9.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L2, L4, L8 y L9. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 10, 2023

17:40 HORAS

Los reportes de ciudadanos indican que la Línea B avanza lento.

Alguien sabe como esta el avance en la linea B? — Andres (@Andres62579756) October 9, 2023

15:40 HORAS

Usuarios de la Línea B reportaron que un tren entero fue desalojado y retirado en la estación en la Estación Flores Magón, con dirección a Ciudad Azteca. Ante esto, el Metro de la CDMX dijo que tenían que retirarlo para revisarlo.

Que pasa con la línea b? Acaban de desalojar un tren en Flores Magon dirección ciudad azteca — karen Hurtado (@karenwhitlock) October 9, 2023

14:18 HORAS

Usuarios de la Línea 3 indican que está detenido el avance de trenes.

No hay avance, de Juárez a Hidalgo está parado. Me subí al Metro según para que fuera más rápido 😭 — LaLauris (@mamitaagridulce) October 9, 2023

10:36 HORAS

En la Línea 9 en dirección a la terminal Tacubaya, usuarios reportan que han esperado por más de 10 minutos el paso de un tren.

Que pasa en la línea 9 llevamos más de 10 minutos esperando metro dirección Tacubaya — MA PG (@MAPG910713) October 9, 2023

9:38 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que debido a la lluvia que cae en la capital del país, implementó la marcha de seguridad en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad, por lo que el avance de los trenes es lento en Línea 3. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 9, 2023

9:18 HORAS

En redes sociales, usuarios de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, indican que el vagón R3306 tiene una de las puertas abiertas y así continúa circulando.

Por si el @MetroCDMX no fuera ya demasiado inseguro. Viajando con la puerta del vagón abierta. Vagón R3306 #Linea3 pic.twitter.com/N5mopm0jr4 — Maritza Islas (@MaritzaIslas2) October 9, 2023

9:01 HORAS

Usuarios de la Línea B indican que en la terminal Buenavista no ha salido un convoy en al menos 10 minutos.

Línea B , en Buenavista ya 10 min y no llega tren, no chingues Metro avisa bien para tomar alternativas. — 𝕯𝖊𝖓𝖘𝖔𝖚𝖑 𝕷𝖊𝖔𝖓🪶 (@DensoulAngel) October 9, 2023

8:25 HORAS

Usuarios comparten fotografías de aglomeraciones para entrar a la terminal Pantitlán de la Línea 5 en dirección a la estación Politécnico.

@telediario nadamás para entrar a pantitlan línea 5 tremendo caos pic.twitter.com/mfS0tdHu5P — Alix Ruiz (@Alimuser) October 9, 2023

8:03 HORAS

En la estación Guerrero de la Línea 3, en dirección a la terminal Universidad, algunas personas reportan aglomeraciones en pasillos de la estación.

Línea 3 Guerrero dirección Universidad pic.twitter.com/GSRZGjzGWM — Imhskal Saras (@Sar_or_Saras) October 9, 2023

7:51 HORAS

Pasajeros de la Línea A, de Pantitlán a La Paz, aseguran que los trenes se tardan más de 10 minutos por estación.

Línea A super lenta, más de 10 min por estación, @MetroCDMX me van a justificar mi retardo? @telediario — Pao (@PaoPam715) October 9, 2023

7:42 HORAS

Pasajeros acusan que en la terminal Constitución de 1917 de la Línea 8 los trenes tardan en salir más de 10 minutos.

Línea 8 en salir de Constitución...+10 min

🙄🙄🙄 — Ellbeth-Torres (@ElizaTorres1818) October 9, 2023

6:58 HORAS

En la Línea B, algunas personas comparten videos de un tren que ha estado detenido por más de cinco minutos y además hay aglomeración de usuarios en los andenes.

@MetroCDMX que pretexto van a poner, más de 5 minutos detenido y tanto de un lado como del otro igual de gente pic.twitter.com/SBfI2Lk79n — Dark Night siglo Mx (@siglo_mx) October 9, 2023

6:52 HORAS

En la estación Polanco de la Línea 7, pasajeros indican que las escaleras eléctricas están apagadas desde hace varias semanas.

@MetroCDMX estación Polanco, lleva semanas con las escaleras apagadas, no mamen pic.twitter.com/7D2n1yG3F6 — Nachtschatten (@Nachtschatten_E) October 9, 2023

6:47 HORAS

En la Línea 7, que corre de la terminal El Rosario a Barranca del Muerto, algunas personas indican que hay retrasos de más de 10 minutos en el paso de convoyes por las estaciones.

Línea 7 en Mixcoac, más de 10 minutos y no mandan tren. — Abigail Ayari Torres Godínez (@ayari_abigail) October 9, 2023

6:44 HORAS

Usuarios de la Línea 8, que comprende de Constitución de 1917 a Garibaldi, reportan que los andenes están llenos y desde hace 10 minutos no pasa un tren.

Qué pasa en L8?!! Andenes llenos desde terminal Constitución, 10 min. y aún no sale el tren, agilicen su servicio por favor. — 𝒞𝓎𝓃𝒹𝓎 𝐹𝒶𝒷𝓈 🌻🍀 (@fabyndie) October 9, 2023

5:53 HORAS

Usuarios de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, indican que hay retrasos en el avance de trenes.

Nos informan porque tarda tanto el metro en la #Linea2 por favor? — Pollito melancolico 🐥💙 (@UlisesRH86) October 9, 2023

5:00 HORAS

El Metro CDMX inicia operación este lunes 9 de octubre de 2023.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 11° C pic.twitter.com/OE06uRw82I — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 9, 2023

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en lunes?

Este lunes 9 de octubre, el Metro CDMX abre a las 5:00 horas y terminará de brindar servicio a las 00:00 horas, como lo indica el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en su sitio oficial de internet.

