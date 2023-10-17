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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 17 de octubre?

Consulta cómo va el avance de trenes y las estaciones con mayor afluencia en el Metro CDMX, así como las líneas que llevan mayor carga de usuarios.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy martes 17 de octubre de 2023?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy martes 17 de octubre de 2023?|X/@kiwilpez1

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

¡Toma previsiones! Al momento de abordar el Metro CDMX o antes de tomar el servicio, consulta el siguiente monitoreo en vivo con los incidentes que podrían afectar los tiempos de tu trayecto este martes 17 de octubre de 2023; en especial con las líneas de mayor afluencia y las estaciones donde hay retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya solamente tiene acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada en Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial, pues la dorada solo va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance del Metro CDMX este martes 17 de octubre?

18:04 HORAS
Los reportes ciudadanos indican que el avance en la Línea A continúa lento.

17:05 HORAS
De acuerdo con ciudadanos, la Línea B del Metro de la CDMX avanza lento.

16:20 HORAS
Usuarios de redes sociales compartieron en la aplicación X informaron el avance de la Línea A es lento con dirección a La Paz.

13:10 HORAS
Retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX: El STC informa que se retiró un tren para revisión y hay retrasos en toda la línea. Toma previsiones.

12:05 HORAS
Usuarios reportan severas afectaciones con el avance de trenes en la Línea 2, Línea 3 y Línea A; con esperas de hasta 25 minutos por un tren. Toma previsiones.

11:00 HORAS | ESTACIONES CERRADAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que las estaciones Candelaria y San Lázaro, de la Línea 1, se encuentran cerradas.

10:08 HORAS
Afectaciones en la Línea 2 del Metro CDMX. Informan tránsito detenido desde la estación Taxqueña. Viaja con tiempo por posibles severos retrasos.

8:40 HORAS
Siguen las afectaciones en la Línea 8. Severas afectaciones y retrasos de hasta 15 minutos por un tren. Línea 3 y Línea 9, también con varios reportes en redes sociales. Toma previsiones.

8:13 HORAS
Línea 8 del Metro CDMX, con reporte de saturación. Toma previsiones, pues se espera considerables demoras en el tiempo de trayecto y esperas prolongadas para entrar al vagón.

7:50 HORAS
¡Afectaciones en el Metro CDMX! Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 9 y Línea B, con reporte de demoras de hasta 20 minutos. Toma previsiones por posible caos en esta hora.

7:30 HORAS
Afectaciones en la Línea 5 del Metro CDMX. Reportan afluencia muy alta y problemas en los torniquetes.

7:07 HORAS
El Metro de la CDMX informa el avance promedio de trenes. Línea 8, 9 y B, con mayor tiempo de retrasos por un tren. Toma previsiones.

6:57 HORAS
¡Retrasos en varias líneas del Metro CDMX! En redes sociales reportan detenciones de hasta 20 minutos en la Línea 8. Además, demoras por un tren en la Línea 2 y sigue la afluencia máxima en la Línea 9. Toma previsiones.

6:47 HORAS
¡Toma previsiones! Aparente dosificación de usuarios en la Línea 9, estación Pantitlán, lo que está provocando demoras de hasta 25 minutos para ingresar al andén del Metro CDMX.

6:35 HORAS
Afluencia muy alta en la Línea B del Metro CDMX. Reportan afectaciones para ingresar a los andenes, especialmente con dirección a Buenavista. Viaja con tiempo y permite la salida antes de entrar al vagón.

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