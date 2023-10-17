¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 17 de octubre?

¡Toma previsiones! Al momento de abordar el Metro CDMX o antes de tomar el servicio, consulta el siguiente monitoreo en vivo con los incidentes que podrían afectar los tiempos de tu trayecto este martes 17 de octubre de 2023; en especial con las líneas de mayor afluencia y las estaciones donde hay retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya solamente tiene acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada en Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial, pues la dorada solo va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance del Metro CDMX este martes 17 de octubre?

18:04 HORAS

Los reportes ciudadanos indican que el avance en la Línea A continúa lento.

Mueve el tren que está haciendo base en Canal de San Juan dirección la Paz 😡 — Carlos ૐ (@JuanCarlos_61) October 18, 2023

17:05 HORAS

De acuerdo con ciudadanos, la Línea B del Metro de la CDMX avanza lento.

Ya valió la línea B — Ramses Romero (@Parisderonaldo1) October 17, 2023

16:20 HORAS

Usuarios de redes sociales compartieron en la aplicación X informaron el avance de la Línea A es lento con dirección a La Paz.

Linea a se detiene mas de 5 minutos por estación dirrección la paz y no hay tanta afluencia 🤨 — Grecia (@Grecia29565725) October 17, 2023

13:10 HORAS

Retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX: El STC informa que se retiró un tren para revisión y hay retrasos en toda la línea. Toma previsiones.

Buena tarde. Se agiliza la marcha de los trenes en Línea 2, después de retirar un tren para revisión. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 17, 2023

12:05 HORAS

Usuarios reportan severas afectaciones con el avance de trenes en la Línea 2, Línea 3 y Línea A; con esperas de hasta 25 minutos por un tren. Toma previsiones.

El tiempo de espera es de 25 min en la paz linea A

Tomen precauciones — Adair Kelso (@TheEvilDog_) October 17, 2023

11:00 HORAS | ESTACIONES CERRADAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que las estaciones Candelaria y San Lázaro, de la Línea 1, se encuentran cerradas.

Buen día, las estaciones Candelaria y San Lázaro de la Línea 1, permanecen cerradas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 17, 2023

10:08 HORAS

Afectaciones en la Línea 2 del Metro CDMX. Informan tránsito detenido desde la estación Taxqueña. Viaja con tiempo por posibles severos retrasos.

Qué pasa con la línea 2? Llevamos un buen rato detenidos dirección Taxqueña — D. (@wangxiantamo) October 17, 2023

8:40 HORAS

Siguen las afectaciones en la Línea 8. Severas afectaciones y retrasos de hasta 15 minutos por un tren. Línea 3 y Línea 9, también con varios reportes en redes sociales. Toma previsiones.

Estación UAM línea 8 imposible subir y tarda más de 13 minutos en pasar alguna unidad, MANDEN UN TREN VACIO pic.twitter.com/tLezSDrDsp — Ricardo Montaño (@rimonhdz) October 17, 2023

8:13 HORAS

Línea 8 del Metro CDMX, con reporte de saturación. Toma previsiones, pues se espera considerables demoras en el tiempo de trayecto y esperas prolongadas para entrar al vagón.

Línea 8 SATURADA!!

Llevo más de 20 min esperando abordar pero le es imposible, creo que debieron prevenir más vagones ya que hay más gente con el cablebus y el trolebús — Frida Oliva (@Fridelina16) October 17, 2023

7:50 HORAS

¡Afectaciones en el Metro CDMX! Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 9 y Línea B, con reporte de demoras de hasta 20 minutos. Toma previsiones por posible caos en esta hora.

Linea 5, con marchalenta. Dicen que toda va a vuelta de rueda. Ni el tráfico va tan lento. — Janet Percia (@janpercia) October 17, 2023

7:30 HORAS

Afectaciones en la Línea 5 del Metro CDMX. Reportan afluencia muy alta y problemas en los torniquetes.

7:07 HORAS

El Metro de la CDMX informa el avance promedio de trenes. Línea 8, 9 y B, con mayor tiempo de retrasos por un tren. Toma previsiones.

Otra vez la línea B a 7 minutos?

Ya lleva 2 semanas así.

No ha llovido.

Qué pretexto sacarán ahora? Está de la chingada que hagan esas jaladas. — Christofer Diaz Torres (@Christo6452387) October 17, 2023

6:57 HORAS

¡Retrasos en varias líneas del Metro CDMX! En redes sociales reportan detenciones de hasta 20 minutos en la Línea 8. Además, demoras por un tren en la Línea 2 y sigue la afluencia máxima en la Línea 9. Toma previsiones.

Esto es mentira… llevamos parados en la línea 8 más de 20 minutos … — Karla Resendiz (@kareva1125) October 17, 2023

6:47 HORAS

¡Toma previsiones! Aparente dosificación de usuarios en la Línea 9, estación Pantitlán, lo que está provocando demoras de hasta 25 minutos para ingresar al andén del Metro CDMX.

25 minutos con su gran sistema de dosificado de gente y aún no se logra llegar de la línea A a la línea 9 gran trabajo @MetroCDMX y su policías y personal que nada más están haciendose mensos pic.twitter.com/2vxAB3mHfQ — @kiwilópez (@kiwilpez1) October 17, 2023

6:35 HORAS

Afluencia muy alta en la Línea B del Metro CDMX. Reportan afectaciones para ingresar a los andenes, especialmente con dirección a Buenavista. Viaja con tiempo y permite la salida antes de entrar al vagón.