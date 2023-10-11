¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy miércoles 11 de octubre?

¡Toma previsiones! Al momento de abordar el Metro CDMX o antes de tomar el servicio, consulta el siguiente monitoreo en vivo con los incidentes que podrían afectar los tiempos de tu trayecto este miércoles 11 de octubre de 2023; en especial con las líneas de mayor afluencia y las estaciones donde hay retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya solamente tiene acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada en Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial, pues la dorada solo va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este miércoles?

19:41 HORAS

Usuarios reportan que la Línea B del Metro CDMX avanza lento, además de que presenta afluencia de ciudadanos.

Línea B está horrible, cada vez peor pic.twitter.com/MbaAALO64e — Brendi (@labrenduki) October 12, 2023

19:03 HORAS

El Metro informó que se implementó marchade seguridad en L3, L8, L9 y LB debido a lluvias.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en L3, L8, L9 y LB, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 12, 2023

18:24 HORAS

Ciudadanos reportan en redes sociales que retrasos de hasta 15 minutos en la Línea 3 del Metro de la CDMX.

La línea 3 no está dando servicio?? Llevamos más de 15 minutos esperando en La estación Guerrero, y madame más no llega ningún tren en dirección indios verdes y en dirección C.U. Está parado el tren en la estación... Saben el motivo del retraso? — serj resendiz (@SerjResendiz) October 12, 2023

16:58 HORAS

Una usuaria de la red social X, antes Twitter, informa que la Línea 9 presenta restrasos debido a la alta afluencia de personas.

16:00 HORAS

Usuarios de la Línea 3 y la Línea B reportan tiempos de espera prolongados.

Aun no llueve y están atascadas línea 3 y línea b, con toda le gente estresada y peleando 🤦‍♀️ — Mera (@brown_mera) October 11, 2023

14:46 HORAS

Usuarios reclaman bajo tránsito de trenes en la Línea B del Metro CDMX. Demoras en estaciones puntuales, por lo que la recomendación es viajar con tiempo en ambas direcciones.

Que a ustedes no se les olvide su horario cabrones 2:45pm CD azteca pic.twitter.com/561tdB53Yf — Melifluo Danvers Nesbitt (@Vicente_OcampoD) October 11, 2023

12:42 HORAS

Afectaciones en la Línea 9. El Metro de la CDMX confirma que se detuvo el servicio por un tren que se retiró para revisión; sin embargo, ya se reanudó el avance de trenes con normalidad.

Buena tarde. La circulación de los trenes en Línea 9 es continua, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2023

12:08 HORAS

20 minutos después, el Metro CDMX informa que se reanuda la circulación de los trenes en la Línea B y que todas las estaciones se encuentran en servicio. Espera afectaciones en el avance de trenes, tiempos de trayecto y posible afluencia alta en la próxima hora.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea B, todas las estaciones se encuentran en servicio. https://t.co/3rlFpRMSAE — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2023

11:48 HORAS

El Metro de la CDMX informa que se detiene el servicio en la Línea B, debido a las maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. Se trata del segundo caso en lo que va del día, apenas una hora después de que otra cayera en la Línea 3.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea B. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2023

11:10 HORAS

Se reanuda el servicio en la Línea 3 del Metro CDMX. Autoridades informan que "todas las estaciones se encuentran en servicio" luego de concluir las maniobras de rescate a una persona. Espera avance de trenes lento y afluencia alta en la próxima hora.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 3, todas las estaciones se encuentran en servicio. https://t.co/92cGHrm9PA — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2023

10:54 HORAS

El Metro CDMX informa que se detiene el servicio en la Línea 3, debido a las maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 3. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2023

9:26 HORAS

Afluencia máxima en andenes de la Línea B. Reportan demoras y caos en estaciones puntuales. Toma previsiones.

Manden un vacío a múzquiz pic.twitter.com/BFPbOYsVVH — Jennifer (@Jennliz03) October 11, 2023

9:04 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que se implementa marcha de seguridad en Línea 4 y Línea B debido a la lluvia. Espera avance de trenes lento.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en Línea 4 y Línea B, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2023

7:48 HORAS

¡Sigue el caos en la Línea B! Reportan demoras de más de 10 minutos. Hay estaciones llenas y afluencia alta en toda la línea.

Sus 6 minutos en línea b, llevo más de media hr tratando de subir y me regresé tres estaciones y sigo sin subir y toda la línea está igual @MetroCDMX pic.twitter.com/dK4edXF07W — Nadia Molina Ramírez (@NadiaMolinaRam1) October 11, 2023

7:20 HORAS

Reportan desalojo de un tren en la Línea B, concretamente en la estación Tepito. Toma previsiones por retrasos en toda la línea.

Tepito, línea B. Desalojaron todo el tren. Siempre un desmadre. pic.twitter.com/M5zTsxj3TR — Magali Ge (@magalitage) October 11, 2023

7:15 HORAS

¡Siguen las afectaciones en la Línea A! Largas filas para ingresar y demoras de alrededor de 15 minutos para acceder a un tren.

Tan solo en Santa Martha, no se puede ni pasar debido a que 2 filas son para ingresar con tarjeta. pic.twitter.com/ILD1E1oVsh — torres_27 (@271_torres) October 11, 2023

7:08 HORAS

Usuarios reportan afectaciones en la Línea B del Metro CDMX. Alrededor de 10 minutos de espera e imágenes de andenes con afluencia alta.

Impulsora esta horrible y los trenes tardando más de 7 min!!! pic.twitter.com/ucCez3ysbH — ANA ALVAREZ (@NATIUXLINDA) October 11, 2023

7:00 HORAS

Línea 12 del Metro CDMX presenta reportes de más de 10 minutos en que pase un tren. Toma previsiones por posibles retrasos.

Línea 12 tardando más de 10 minutos en llegar, porqué tan lento... 😤😤😤 pic.twitter.com/LjSJ8UgKOz — Kapmen (@krmndo23) October 11, 2023

6:44 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras de hasta 20 minutos para salir de la Línea B. Adjuntan imágenes de vagones y andenes llenos en ambas direcciones.

Línea B CD azteca

20 min para salir

Esta hasta el tope, no se que esperan pic.twitter.com/LpXlKOFqrV — Berenice (@dionisio_bere) October 11, 2023

6:34 HORAS

¡Afectaciones en la Línea A! El Metro de la CDMX confirma que se retiró un tren para revisión, por lo que hubo severas afectaciones en el servicio esta mañana.

"Se agiliza el avance de los trenes en la Línea A, luego de retirar un tren para revisión. Permite el libre cierre, así como descender del vagón antes de ingresar. Al momento el avance es continuo", informó.