Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy miércoles 11 de octubre?

Consulta el avance de trenes en vivo y los reportes de estaciones llenas del Metro CDMX este miércoles 11 de octubre mediante el siguiente monitoreo.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy miércoles 20 de septiembre de 2023?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy miércoles 11 de octubre de 2023?|X/@mxfxrvx

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

¡Toma previsiones! Al momento de abordar el Metro CDMX o antes de tomar el servicio, consulta el siguiente monitoreo en vivo con los incidentes que podrían afectar los tiempos de tu trayecto este miércoles 11 de octubre de 2023; en especial con las líneas de mayor afluencia y las estaciones donde hay retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya solamente tiene acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada en Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial, pues la dorada solo va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este miércoles?

19:41 HORAS
Usuarios reportan que la Línea B del Metro CDMX avanza lento, además de que presenta afluencia de ciudadanos.

19:03 HORAS
El Metro informó que se implementó marchade seguridad en L3, L8, L9 y LB debido a lluvias.

18:24 HORAS
Ciudadanos reportan en redes sociales que retrasos de hasta 15 minutos en la Línea 3 del Metro de la CDMX.

16:58 HORAS
Una usuaria de la red social X, antes Twitter, informa que la Línea 9 presenta restrasos debido a la alta afluencia de personas.

16:00 HORAS
Usuarios de la Línea 3 y la Línea B reportan tiempos de espera prolongados.

14:46 HORAS
Usuarios reclaman bajo tránsito de trenes en la Línea B del Metro CDMX. Demoras en estaciones puntuales, por lo que la recomendación es viajar con tiempo en ambas direcciones.

12:42 HORAS
Afectaciones en la Línea 9. El Metro de la CDMX confirma que se detuvo el servicio por un tren que se retiró para revisión; sin embargo, ya se reanudó el avance de trenes con normalidad.

12:08 HORAS
20 minutos después, el Metro CDMX informa que se reanuda la circulación de los trenes en la Línea B y que todas las estaciones se encuentran en servicio. Espera afectaciones en el avance de trenes, tiempos de trayecto y posible afluencia alta en la próxima hora.

11:48 HORAS
El Metro de la CDMX informa que se detiene el servicio en la Línea B, debido a las maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. Se trata del segundo caso en lo que va del día, apenas una hora después de que otra cayera en la Línea 3.

11:10 HORAS
Se reanuda el servicio en la Línea 3 del Metro CDMX. Autoridades informan que "todas las estaciones se encuentran en servicio" luego de concluir las maniobras de rescate a una persona. Espera avance de trenes lento y afluencia alta en la próxima hora.

10:54 HORAS
El Metro CDMX informa que se detiene el servicio en la Línea 3, debido a las maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

9:26 HORAS
Afluencia máxima en andenes de la Línea B. Reportan demoras y caos en estaciones puntuales. Toma previsiones.

9:04 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que se implementa marcha de seguridad en Línea 4 y Línea B debido a la lluvia. Espera avance de trenes lento.

7:48 HORAS
¡Sigue el caos en la Línea B! Reportan demoras de más de 10 minutos. Hay estaciones llenas y afluencia alta en toda la línea.

7:20 HORAS
Reportan desalojo de un tren en la Línea B, concretamente en la estación Tepito. Toma previsiones por retrasos en toda la línea.

7:15 HORAS
¡Siguen las afectaciones en la Línea A! Largas filas para ingresar y demoras de alrededor de 15 minutos para acceder a un tren.

7:08 HORAS
Usuarios reportan afectaciones en la Línea B del Metro CDMX. Alrededor de 10 minutos de espera e imágenes de andenes con afluencia alta.

7:00 HORAS
Línea 12 del Metro CDMX presenta reportes de más de 10 minutos en que pase un tren. Toma previsiones por posibles retrasos.

6:44 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras de hasta 20 minutos para salir de la Línea B. Adjuntan imágenes de vagones y andenes llenos en ambas direcciones.

6:34 HORAS
¡Afectaciones en la Línea A! El Metro de la CDMX confirma que se retiró un tren para revisión, por lo que hubo severas afectaciones en el servicio esta mañana.

"Se agiliza el avance de los trenes en la Línea A, luego de retirar un tren para revisión. Permite el libre cierre, así como descender del vagón antes de ingresar. Al momento el avance es continuo", informó.

Tags relacionados
Metro CDMX