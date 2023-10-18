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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy miércoles 18 de octubre?

Si viajas en el Metro CDMX este miércoles 18 de octubre, no olvides consular el avance de trenes en vivo y las líneas con mayor afluencia a lo largo del día.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy miércoles 18 de octubre de 2023?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy miércoles 18 de octubre de 2023?|X/@lilith93879

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

En tu viaje abordo del Metro CDMX este miércoles 18 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto, pues es con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos, así como cualquier cosa fuera de lo común que pase al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Si este miércoles vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de la ruta.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este miércoles 18 de octubre?

20:08 HORAS
De acuerdo con los comentarios de los ciudadanos en la cuenta oficial del Metro CDMX, el avance de la Línea B sigue presentando retrasos.

19:42 HORAS
Usuarios de la aplicación X, antes Twitter, informaron que el trasbordo de la Línea 1 y la Línea 7 era complicado debido a la hora pico.

17:37 HORAS
Un ciudadano preguntó cómo iba el avance del Metro de la CDMX en la Línea B, a lo que el transporte naranja respondió que el avance era continuo en todas sus estaciones.

14:56 HORAS
Usuarios de redes sociales informaron que la Línea 8 presenta retrasos.

14:30 HORAS
Sin reclamos en redes sociales respecto al avance de trenes. Por otro lado, el Metro de la CDMX lamenta el deceso de una persona hallada al exterior de los talleres de la estación Pantitlán, quien fue encontrado colgado de un puente peatonal ajeno al servicio.

13:27 HORAS
El Metro de la CDMX informa que, a partir del sábado 21 de octubre, el ingreso a la Línea 5 será únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Toma previsiones.

12:47 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX confirma problemas en los accesos de la Línea 5. Usuarios reportan afluencia máxima en la entrada a torniquetes. Toma previsiones y viaja con tiempo.

10:44 HORAS
Siguen las afectaciones en el Metro CDMX. Línea 9, Pantitlán, con afluencia máxima. Línea B y Línea 3 siguen con retrasos y afluencia alta.

10:02 HORAS
¡Humo en la Línea 3! El Metro de la CDMX informa que se retiró un tren para revisión en la Línea 3. Motivo de los constantes retrasos en la última hora, espera afectaciones en los minutos siguientes.

8:15 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX confirma que en la terminal Pantitlán se implementa el operativo para dosificación de usuarios, por lo que se esperan severos retrasos para ingresar al andén, con tiempos de espera de hasta 30 minutos. Toma previsiones, ya que hay afluencia máxima, especialmente en la correspondiente a la Línea 9.

8:00 HORAS
Línea 3 del Metro CDMX es reportada con afluencia máxima y con constantes demoras en el avance de trenes. Toma previsiones y procura viajar con tiempo, especialmente con dirección a Universidad.

7:30 HORAS | Encuentran colgada a una persona en las inmediaciones del Metro Pantitlán

Alrededor de las 7 de la mañana, autoridades del Metro CDMX y de la SSC, fueron notificadas de una persona sin vida colgada de un puente, en las inmediaciones de la estación Pantitlán. La persona fue hallada sin vida y procedieron con el retiro del cadáver. Más información aquí.

7:20 HORAS
Hay retrasos en la Línea 2, Línea 3 y Línea A. Toma previsiones por posible avance de trenes lento y demoras considerables.

7:01 HORAS
Hay retrasos en la Línea 2: Usuarios reportan al menos 12 minutos de espera con dirección a Cuatro Caminos. Toma previsiones por afluencia alta. Línea A y Línea B, también con varios reportes en redes de avance de trenes lento. Toma previsiones.

6:50 HORAS
¡Afectaciones en la Línea B! Usuarios reportan hasta 20 minutos de retrasos en dirección Buenavista, pero con demoras en ambas direcciones. Toma previsiones.

6:32 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios reportan afectaciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Afluencia máxima y retrasos en el avance de trenes, ambas direcciones. Viaja con tiempo, pues algunos usuarios incluso recomiendan tomar rutas alternas.

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