¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy miércoles 18 de octubre?

En tu viaje abordo del Metro CDMX este miércoles 18 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto, pues es con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos, así como cualquier cosa fuera de lo común que pase al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Si este miércoles vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de la ruta.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este miércoles 18 de octubre?

20:08 HORAS

De acuerdo con los comentarios de los ciudadanos en la cuenta oficial del Metro CDMX, el avance de la Línea B sigue presentando retrasos.

Manden trenes a la línea B — Rowwss' (@MeryRowwss) October 19, 2023

19:42 HORAS

Usuarios de la aplicación X, antes Twitter, informaron que el trasbordo de la Línea 1 y la Línea 7 era complicado debido a la hora pico.

17:37 HORAS

Un ciudadano preguntó cómo iba el avance del Metro de la CDMX en la Línea B, a lo que el transporte naranja respondió que el avance era continuo en todas sus estaciones.

Alguien sabe cómo va la línea b--B — Ulises (@Ulises232397) October 18, 2023

14:56 HORAS

Usuarios de redes sociales informaron que la Línea 8 presenta retrasos.

Retraso en línea 8 — leonel hernadez (@leonelhernade16) October 18, 2023

14:30 HORAS

Sin reclamos en redes sociales respecto al avance de trenes. Por otro lado, el Metro de la CDMX lamenta el deceso de una persona hallada al exterior de los talleres de la estación Pantitlán, quien fue encontrado colgado de un puente peatonal ajeno al servicio.

13:27 HORAS

El Metro de la CDMX informa que, a partir del sábado 21 de octubre, el ingreso a la Línea 5 será únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Toma previsiones.

El Metro recuerda que a partir del sábado 21 de octubre el ingreso a la Línea 5 será únicamente con #TarjetaMI. pic.twitter.com/fco1725kHm — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 18, 2023

12:47 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX confirma problemas en los accesos de la Línea 5. Usuarios reportan afluencia máxima en la entrada a torniquetes. Toma previsiones y viaja con tiempo.

@MetroCDMX #avisometro línea 5 sin poder entrar esto no avanza cada día estamos peor pic.twitter.com/6u3YyYebxb — joana Gonzalez (@joanaGraniel) October 18, 2023

10:44 HORAS

Siguen las afectaciones en el Metro CDMX. Línea 9, Pantitlán, con afluencia máxima. Línea B y Línea 3 siguen con retrasos y afluencia alta.

Pantitlan llenisimo pasan y pasan metros descargando y ninguno regresa asia tacubaya pic.twitter.com/WelNxO2n3N — jose (@AurelioVillalb9) October 18, 2023

10:02 HORAS

¡Humo en la Línea 3! El Metro de la CDMX informa que se retiró un tren para revisión en la Línea 3. Motivo de los constantes retrasos en la última hora, espera afectaciones en los minutos siguientes.

Buen día. Se retiró un tren de Línea 3 para revisión, al momento el avance es continuo. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 18, 2023

8:15 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX confirma que en la terminal Pantitlán se implementa el operativo para dosificación de usuarios, por lo que se esperan severos retrasos para ingresar al andén, con tiempos de espera de hasta 30 minutos. Toma previsiones, ya que hay afluencia máxima, especialmente en la correspondiente a la Línea 9.

8:00 HORAS

Línea 3 del Metro CDMX es reportada con afluencia máxima y con constantes demoras en el avance de trenes. Toma previsiones y procura viajar con tiempo, especialmente con dirección a Universidad.

Buen día. Al llegar a la terminal Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 18, 2023

7:30 HORAS | Encuentran colgada a una persona en las inmediaciones del Metro Pantitlán

Alrededor de las 7 de la mañana, autoridades del Metro CDMX y de la SSC, fueron notificadas de una persona sin vida colgada de un puente, en las inmediaciones de la estación Pantitlán. La persona fue hallada sin vida y procedieron con el retiro del cadáver. Más información aquí.

7:20 HORAS

Hay retrasos en la Línea 2, Línea 3 y Línea A. Toma previsiones por posible avance de trenes lento y demoras considerables.

Agilicen el servicio estación 4 caminos. pic.twitter.com/ObzaKD9Iy1 — Pacopacorro (@CopaRendn) October 18, 2023

7:01 HORAS

Hay retrasos en la Línea 2: Usuarios reportan al menos 12 minutos de espera con dirección a Cuatro Caminos. Toma previsiones por afluencia alta. Línea A y Línea B, también con varios reportes en redes de avance de trenes lento. Toma previsiones.

Buen día línea 2 a toreo llevamos más de 12 mns esperando metro, seguramente vendrá a su máxima capacidad , ojalá no venga haciendo base por estación!! — juan cifuentes (@cirano74) October 18, 2023

6:50 HORAS

¡Afectaciones en la Línea B! Usuarios reportan hasta 20 minutos de retrasos en dirección Buenavista, pero con demoras en ambas direcciones. Toma previsiones.

Llevo más de 20 minutos en la estación Reyes y no avanza el tren en línea A, todas las mañanas es la misma chingadera. — Germán Jesús Armando (@JesusDo13715563) October 18, 2023

6:32 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan afectaciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Afluencia máxima y retrasos en el avance de trenes, ambas direcciones. Viaja con tiempo, pues algunos usuarios incluso recomiendan tomar rutas alternas.