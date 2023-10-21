En tu viaje abordo del Metro CDMX este sábado 21 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto, con especial énfasis en monitorear el avance de trenes en vivo y cuáles son las líneas con mayores retrasos, así como cualquier cosa fuera de lo común que pase al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Si este sábado tomarás la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de la ruta.

Esto es lo que sabemos sobre el rescate de un murciélago en el Metro CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que durante la mañana de este sábado 21 de octubre, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) rescataron a un murciélago que se encontraba en las instalaciones de la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro CDMX.

Cerca de las 13:00, los uniformados de la PBI se percataron del animalito que estaba posado en la parte posterior de unas escaleras. De inmediato, procedieron a resguardar el área donde se hallaba en una manta con las debidas precauciones y cuidados. Posteriormente, armaron una cajita con orificios para guarecerlo, en tanto personal de PBI solicitó los apoyos pertinentes.

Luego de unos minutos, personal de la BVA arribó al sitio y revisó al murciélago, que a simple vista se encontraba en buenas condiciones y posteriormente lo trasladó a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco y más tarde llevará a cabo su liberación.

Parece que ya encontramos la ‘Baticueva’... ¡Y está en el #MetroCDMX! 🦇🦇



Este sábado, encontraron un murciélago en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8.

En 2022, autoridades ya habían rescatado a dos de estas criaturas en el Metro capitalino, una en la Línea B y otra… pic.twitter.com/e5Kwamosu2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2023

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este sábado 21 de octubre?

20:59 HORAS

¡Retrasos en la Línea 3! Se reporta marcha lenta en la Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad, según los usuarios la demora va de 10 minutos en adelante.

@MetroCDMX orale Ojetes más de 10 minutos esperando aquí en #Guerrero de la #Line3 en dirección a #Universidad y no pasa ninguno

Neta no mamen

.I. — DanyLuviano (@thrasher969) October 22, 2023

19:16 HORAS

¡Marcha lenta en la Línea 8! Los usuarios reportan demoras en la Línea 8, que corre de Garibaldi a Constitución de 1917. De igual forma de habla de gran afluencia de usuarios.

Mucha gente 🚃🚃🚃🚃Metro línea 8 Sanjuán de Letrán pic.twitter.com/PWHNSEuPEu — Jos Herrera (@JoseJosehh79) October 22, 2023

14:13 HORAS

¡Afectaciones en la Línea 3 del Metro CDMX! El STC informa que se cortó el servicio por el rescate de un perrito que se encontraba en las vías. Ya se restablece el servicio, pero espera afluencia alta en la próxima hora.

Buena tarde. Se normaliza el servicio en Línea 3, después de realizar el rescate de un perrito en vías. La circulación de los trenes es continua. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2023

12:50 HORAS

Encuentran un murciélago en la estación Constitución de 1917. El animal fue trasladado en una bolsa por autoridades de la estación; sin embargo, el Metro CDMX no ha emitido comunicado al respecto.

Encuentran un murciélago en la estación Constitución de 1917 del Metro CDMX|FIA

12:20 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios del Metro CDMX informan fallas en la Línea 3 y Línea 5. Espera retrasos en el paso de trenes, todas las direcciones.

L3 y L5 fallando, qué pasa @GCalderon_Metro ? Nuestra CDMX cada vez más podrida! — contraelsistema (@vsthesistem) October 21, 2023

10:10 HORAS

Ahora es la Línea B del Metro CDMX la que presenta severos retrasos. Al menos 10 minutos de tren detenido en estaciones puntuales. Toma previsiones si viajas en ambas direcciones.

La línea B con pésimo servicio llevamos casi 10 minutos parados en la estación Tepito, ahora que problema hay ? — Betho (@bethothe_19) October 21, 2023

9:26 HORAS

¡Caos en la Línea 3! Sigue sin restablecerse la circulación fluida, de acuerdo con usuarios en redes sociales. Múltiples reportes de avance de trenes lento y demasiado tiempo de espera por un tren, de alrededor de 15 minutos.

Línea universidad a indios verdes está parada ? Si van a reanudar normal o tomamos otro camino? — itzayana gonzalez (@ITZAYANAGR) October 21, 2023

8:50 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras en la Línea 3 y Línea B del Metro CDMX. Con retrasos de alrededor de 20 minutos en el paso de trenes.

Metro línea 3 AVANZAAAAAAAA no puede ser que todos los benditos días estemos llegando tarde al trabajo, ya salgo 1 hora antes y ni así llegó....poquita COMPASIÓN POR LOS JODIDOS QUE VENIMOS EN EL METRO!!!!!!!!! — Fresa Hernández (@FresitaHC) October 21, 2023

8:12 HORAS

¡Siguen los retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX! Especialmente con dirección a Indios Verdes, donde reportan demoras de al menos 10 minutos por un tren. Toma previsiones, ya que no se ha podido restablecer el servicio tras el retiro de un tren. Línea 6 y Línea 8, también con reportes de demoras en redes sociales.

Que rayos con el maldito servicio en la línea 3 dirección indios verdes. Ya vas 4 trenes dirección universidad y es hora que no pasa uno de lado contrario. — Arturo Ortega (@GGhost2020) October 21, 2023

7:50 HORAS | Sin cierres por desfile de alebrijes

El Metro de la CDMX confirma que no se tienen previstos cierres de estaciones por el desfile de alebrijes este sábado.

Buen día, no se tiene contemplado ningún cierre. Cualquier cambio se informará por nuestras redes sociales oficiales, te sugerimos estar pendiente del HT #AvisoMetro. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2023

7:30 HORAS

¡Toma previsiones! Se mantiene la afluencia muy alta en la Línea 3 del Metro CDMX. Reportan severos retrasos por un tren en los últimos minutos.

Línea 3 hasta las chanclas pic.twitter.com/oQoZbFO7Tg — alejandro reyes (@alejandror7347) October 21, 2023

7:10 HORAS

El Metro de la CDMX reporta que se retira un tren de la Línea 3 para revisión. Esto provoca severos retrasos, por lo que la sugerencia es tomar previsiones y viajar con tiempo.