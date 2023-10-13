¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy viernes 13 de octubre?

¡Toma previsiones! Al momento de abordar el Metro CDMX o antes de tomar el servicio, consulta el siguiente monitoreo en vivo con los incidentes que podrían afectar los tiempos de tu trayecto este miércoles viernes 13 de octubre de 2023; en especial con las líneas de mayor afluencia y las estaciones donde hay retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya solamente tiene acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada en Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial, pues la dorada solo va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX hoy viernes 13 de octubre?

21:57 HORAS

Usuarios de la plataforma X, antes Twitter, informaron que el avance de la Línea B es lento. Señalan que se detiene cada 5 minutos.

Haciendo base en cada estación de la LB ya uno regresa cansado para que estemos parados en cada estación 5 minutos y frenandose @GCalderon_Metro @MetroCDMX pic.twitter.com/JTNuRqcmcU — Rene Filth (@rene_filth) October 14, 2023

20:36 HORAS

La lluvia continúa en gran parte de la capital, por lo que el "avance de los trenes es lento en L2, L3, L4, L5, y L8".

#AvisoMetro: Continua lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L2, L3, L4, L5, y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2023

17:53 HORAS

Debido a la fuerte lluvias en la CDMX, el Metro informó que implementaron marchas de seguridad en la L1, L2, L3 y L12.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L1, L2, L3 y L12. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2023

16:48 HORAS

El transporte naraja informó que implementaron marcha de seguridad en la L1, L2, L12 debido a lluvias, por lo que el avance será lento en todas las estaciones de esas líneas.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L1, L2, L12. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2023

15:46 HORAS

Luego de permanecer 4 horas cerrada, el Metro de la CDMX informó que abrieron la estación Allende, de la Línea 2.

#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Allende. Todas las estaciones de Línea 2 se encuentran en servicio. La circulación de los trenes es continúa. https://t.co/vK66dyu6LV — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2023

12:44 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras en la Línea 2 del Metro CDMX. Posible avance de trenes lento y demoras en el paso de trenes con dirección a Taxqueña.

Buenas tardes porque se para mucho el metro estamos en colegio militar y vamos rumbo a Taxqueña alguien me puede informar por favor muchas gracias — auroraciber@yahoo.com.mx (@auroraciber) October 13, 2023

10:38 HORAS

El Metro de la CDMX informa que se cierra la estación Allende de Línea 2. La alternativa es bajarte en Pino Suárez y Zócalo/Tenochtitlan de L2; San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Allende de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Zócalo/Tenochtitlan de L2; San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2023

9:02 HORAS

Reportan afectaciones en la Línea B del Metro CDMX. Usuarios informan que se encuentra detenida en algunas estaciones del trayecto. Toma previsiones por retrasos en ambas direcciones.

La línea B no avanza para nada y estamos detenidas en lagunilla desde hace rato. Sus tonterías de siempre. — Marriot (@bluemarriot) October 13, 2023

8:34 HORAS

¡Toma previsiones! Múltiples reclamos en redes sociales por afectaciones en las siguientes líneas del Metro CDMX: Línea 3, Línea 9, Línea 12 y Línea A. Demoras de alrededor de 10 minutos por el paso de un tren. Toma en cuenta y procura viajar con tiempo.

En línea A vamos a esperar a que se sature para llegar a Pantitlán o como va a estar el asunto.

Llevamos más tiempo del marcado por ustedes 😑 — Rubi Elias (@JAzRuBi1) October 13, 2023

7:15 HORAS

Siguen los reclamos en la Línea B del Metro CDMX. Reportan retrasos en la última hora. Toma previsiones por posibles demoras de hasta 20 minutos por un tren.

OTRA VEZ LÍNEA B 😡🤬😡🤬siempre retraso, tardando más de 20 minutos sin moverse parado entre estaciones, a pero eso sí después piden que se les apoye cuando el sindicato quiere subir sus salarios a todo derecho corresponde una obligación y el servicio es pésimo 🤬😡🤬😡 — TANIA PARDO (@Tanya_jazz) October 13, 2023

6:51 HORAS

Hasta 20 minutos de espera en la Línea 9, reportan usuarios en redes sociales. Toma previsiones al tomar esta línea, pues hay posibles retrasos en ambas direcciones.

Qué puedo con la línea 9? Llevo 20 minutos esperando — camileónica (@lacamilagrosa) October 13, 2023

6:15 HORAS

Línea B del Metro CDMX, con afectaciones en el avance de trenes. Reportan demoras en los últimos minutos.

Servicio lento en línea B nuevamente. — Víctor Manuel Zamudio (@victorzamudi) October 13, 2023

6:08 HORAS

¡Afluencia máxima en la Línea 8! Toma previsiones, pues en redes sociales reportan andenes saturados en ambas direcciones.